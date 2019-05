Teplice jsou ve finále. Sparta v nádherné přestřelce vybojovala mečbol | iSport.cz

Sparťané po výhře 10:9 v prodloužení vedou v nejvyhecovanější sérii futsalové historie nad Chrudimí 2:1 na zápasy. ERA-PACK navíc přišel před domácím čtvrtým zápasem o dva klíčové hráče. Bagatini dostal od disciplinární komise čtyři zápasy stop. Éverton, který dal v pátek čtyři branky, si nezahraje v součtu dva zápasy.

Nicméně o pátečním zápase se bude ještě dlouho mluvit. Sparta vedla už 6:3, ale ERA-PACK poslal utkání do prodloužení. V něm několikrát vyrovnal, ale Pražané udeřili pět vteřin před koncem z desítky za šestý faul hostí!

„Utkání se rozhodovalo přímo na hřišti, přesně tak, jak by to mělo být. Bohužel jsme udělali velké množství chyb, a když hrajete proti silnému týmu, v jehož středu jsou hráči jako Wilde, chyby si prostě nemůžete dovolit. Vždy jsme museli na náš útok vynaložit velké množství sil, přesto zápas přinesl i spoustu pozitivních věcí. Opět jsme ukázali srdce a ohromnou bojovnost,“ vyzdvihl své hráče trenér Chrudimi Felipe Conde.

Podle něj šlo o krásný boj: „Skvělý zápas pro fanoušky. Upozorňuji, že zápasy musí být rozhodovány přímo na hrací ploše. Když lidé, kteří futsalu nerozumějí, dělají rozhodnutí, která ovlivní zápas, tak jde český futsal špatným směrem. Sport nemůže být rozhodován právníky. Především rozhodnutími, která porušují pravidla hry. Pojďme zregenerovat a bojovat znovu. Tak, jak to má být – v duchu fair play. Očekáváme velkou podporu našich fanoušků, s jejichž pomocí věřím v další skvělý duel."

Sparťanský trenér Beni Simitči si hodně oddychl a po zápase měl velkou radost: „Co na zápas říct, takové utkání bych si dokázal představit, aby se hrálo jako poslední ve finálové sérii, ale škoda, že tyhle dva týmy hrají spolu už semifinále. Jsem šťastný, že jsme to nakonec dotáhli do úspěšného konce. Z trenérského pohledu samozřejmě budeme probírat těch devět inkasovaných gólů, to už je prostě moc, ale jako zastánci útočného stylu se mi potvrdilo, že útok je důležitější než všechno.“

Sparta má nyní postupový mečbol. Jak s ním Pražané naloží? „Vedeme v sérii 2:1, ve středu nás čeká další velmi těžký zápas v Chrudimi, ale pevně věřím v to, že tam budou pískat rozhodčí, kteří budou mít daleko větší kvalitu než v minulém utkání a věřím také v to, že utkání i celou sérii dotáhneme do úspěšného konce. Každopádně musím pogratulovat oběma týmům za výkon, který předvedly, navíc 19 branek v utkání bylo velmi zajímavých pro fanoušky,“ dodal Simitči.

Teplice jsou prvním finalistou

Severočeši potřebovali potřetí v řadě porazit Slavii, a to se jim povedlo. Rozhodl první poločas, který Teplice vyhrály 3:0, a také jejich čtvrtý gól za stavu 3:2.

„Chtěli jsme semifinálovou sérii ukončit, i když poslední krok bývá nejtěžší. Věděli jsme, že Slavia musí hrát naplno, jinak jejich cesta skončí. Proto jsme se soustředili hlavně na obranu a chtěli rozhodnout z brejků. Můžu říci, že se nám to podařilo plnit. I popáté v sezoně jsme porazili Slavii a jdeme se poprat o titul,“ těšil se vedoucí teplického mužstva Tomáš Šebl.

Zklamání pociťoval slávistický bojovník Martin Směřička: „Všechny semifinálové zápasy byly jako přes kopírák. Vytvořili jsme si šance, Jeronimo nám je pochytal a Teplice trestaly naše chyby. Zase jsme se dnes vrátili do zápasu a znovu následovaly naše nedůslednosti. Jsme zklamaní, chtěli jsme postoupit do finále, nepovedlo se to.“

Výsledky play off VARTA futsal ligy

Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha 4:2 (3:0)

Branky: 6. Černý, 18. a 19. Teka, 29. Djaelson – 27. Záruba, 28. Pršič. Konečný stav série: 3:0, postupují Teplice.

AC Sparta Praha - FK ERA-PACK Chrudim 10:9 po prodl. (3:3, 3:3 - 1:1, 3:2)

Branky: 7., 12. a 46. Drahovský, 12., 25. a 48. Wilde, 21. Cupák, 22. Vnuk, 45. Seidler, 50. Novak (10 m kop) – 10. Bagatini, 11. Drozd D., 17. a 34. Drozd P., 28., 36., 45. a 49. Éverton, 47. Slováček. Stav série: 2:1.

Další program play off VARTA futsal ligy

Středa 15. května od 20 hodin: Chrudim - Sparta (4. zápas)

Pátek 17. května od 20 hodin: Sparta - Chrudim (případný 5. zápas)