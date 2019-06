Seidler završil ve Spartě unikátní sbírku titulů: Rozhodlo vyřazení Chrudimi | iSport.cz

Sparta porazila i v třetím finále VARTA futsal ligy teplický Svarog (6:0) a stala se v nejkratším možném termínu (3:0 na zápasy) novým českým mistrem. Na futsalovém trůnu vystřídala ERA-PACK Chrudim, který vládl nepřetržitě od sezony 2006/2007 (12 titulů v řadě).

Nechyběl u toho ani kapitán Pražanů Michal Seidler, který se zapsal v posledním zápase sezony mezi střelce, když šest sekund před koncem prvního poločasu upravoval na 4:0 pro Spartu. „Asi to bylo definitivní razítko. Ale myslím si, že nejen celý třetí zápas, ale i celou sérii jsme měli pod kontrolou,“ uvedl 29letý futsalista.

„Vracím se, abych se spolu s týmem pokusil přerušit nadvládu Chrudimi,“ říkal před startem sezony 2018/2019 kapitán Sparty. A to se mu také povedlo. Sparta ERA-PACK vyřadila v semifinále (3:1 na zápasy) a po finálové sérii s Teplicemi mohly propuknout mistrovské oslavy. „Je to neuvěřitelné. Přišli jsme s kluky do Sparty s tím, že pomůžeme trenérovi Benimu Simitčimu k vysněnému titulu a to se nám povedlo. Vyhráli jsme finále naprosto zaslouženě. Nechtěl bych říct nic ohledně Teplic, že by hrály špatně nebo něco takového, protože vím, že měly zraněné hráče a měly to hrozně těžké, ale řekl bych, že o titulu se rozhodovalo asi v semifinálové sérii s Chrudimí,“ konstatoval Seidler.

„Bylo hrozně znát, že Teplice točí na palubovce prakticky jen šest lidí, což je strašně těžké. I když mají velmi kvalitní hráče, jak české, tak zahraniční, tak na šest lidí se finále hrát nedá. My měli za úkol presovat, což se nám dařilo, vznikaly z toho naše šance a góly. Teplice měly v celé sérii jen pár šancí a celkově jsme na tom byli lépe,“ dodal.

Jak viděl Seidler celou sezonu? „Kritické paradoxně bylo vždy období, kdy jsme se vrátili z reprezentačních srazů. Po tom prvním jsme prohráli právě zde v Teplicích a po druhém úplně neuvěřitelně na Mělníku. Myslím si ale, že jak trenér Simitči, tak Martin Brůna, který přišel v lednu jako asistent, nám potom oba strašně moc pomohli. Jak po taktické stránce, tak co se týče vyspělosti. Od té doby, co spojili své síly, jsme hráli velmi dobře a vlastně jsme neprohráli zápas, až na jedno semifinále v Chrudimi, kde jsme padli po prodloužení,“ shrnul.

Po angažmá ve slovenském Slov-Maticu Bratislava, maďarském Györu a polském Rekordu Bielsko-Biala, kde všude získal titul, se Michal Seidler nyní dočkal se Spartou i toho českého. „Když to vezmu z druhé strany, tak to může být třeba i náš poslední titul. Jeden nikdy neví, i proto si toho strašně moc vážím a cením. Přišel jsem zpět do Čech s tím, že chci titul získat a mám ho. Když si vezmete, jak dlouho tu kralovala Chrudim, tak to období může být jedna hráčská kariéra. Jsem strašně moc rád, že jsme její nadvládu prolomili a jsme ti, kdo slaví mistrovský titul,“ řekl na závěr.