Boj na futsalovém východě: Našli jsme favority v Ostravě, Brně a Jeseníku | iSport.cz

Začneme v Třinci. Oceláři loni skončili na 6. místě, což bylo daleko za jejich očekáváním. Letos mají vyšší ambice. „Cílem je být do třetího místa. Chceme vylepšit loňské umístění,“ netajil se Ondřej Kreželok, který dále prozradil: „Posily žádné nemáme. Udrželi jsme stejný tým, jaký jsme měli loni a zkoušíme nové hráče.“

Nováčkem soutěže je univerzitní klub SK UP Olomouc. „Naše ambice jsou skrze optimistické, a to zejména vybudovat co nejstabilnější kádr, který bude schopen konkurovat všem soupeřům. Našim cílem v první sezoně je prověřit naše možnosti a udržet si stabilní pozici ve druhé nejvyšší soutěži,“ prozradil Štěpán Stodůlka. Olomoučtí posílili o tři hráče Bazooky Uherské Hradiště, která loni působila ve VARTA futsal lize. „Dále máme zejména hráče se zkušenostmi z třetilogového fotbalu, divize a vyšších lig v sousedním Rakousku. Většina hráčů jsou studenty Univerzity Palackého v Olomouci,“ dodal Stodůlka.

Staronovým týme ve 2. lize východ bude i Amor Vyškov. „Po roce se vracíme do druhé nejvyšší soutěže s velkou pokorou. Nevyhlašujeme žádné velké cíle. Spíše se díváme směrem k záchraně, ale určitě chceme naplnit halu a přilákat diváky,“ uvedl Antonín Petlach a prozradil další zajímavost: „Před sezonou došlo ke spojení Amoru Vyškov s FC Kloboučky, a tak je pro nás největší zajímavostí, jak si hráči společně sednou a jak jim to bude fungovat na hřišti. Žádnou velkou ligovou či jinou posilu jsme neulovili.“

Jeseník chce bavit výborné fanoušky

Z VARTA futsal ligy spadl po roce působnosti univerzitní tým VŠB-TU Ostrava. Jejich cílem je se dále zlepšovat a zařadit do hry prvky z nejvyšší futsalové soutěže. „Což ovšem bude nějakou dobu trvat,“ upozornil Martin Kapsa. Kádr VŠB opět posílí o studenty z prvního ročníku, kteří přišli studovat na univerzitu.

Dalším nováčkem soutěže bude FC Tango Hodonín B. Ačkoliv jak se to vezme, loni v této soutěži působilo jejich áčko, které koupilo licenci pro první ligu. „Béčko Tanga se díky přesunu A týmu do VARTA futsal ligy ocitlo ve 2. lize, což bude pro náš mladý tým hodně náročná soutěž.

Cílem je jednoznačně záchrana,“ má jasno Jiří Štěrba a ke kádru řekl: „Kádr se rozšířil především o hráče U19, kteří již kvůli věku v juniorských soutěžích skončili.“

Velkým favoritem soutěže bude AC Gamaspol Jeseník, kterému loni unikl postup jen o vlásek. „Hlavní ambicí našeho týmu zůstává bavit se futsalem a zároveň dobrými výkony bavit naše výborné fanoušky. Chceme se v sezoně výkonnostně zase o kousek posunout dopředu, protože poslední dvě sezony jsme v tomto směru stagnovali. Pokud se ke kvalitním herním výkonům podaří dělat i dobré výsledky, které povedou k vítězství v lize, budeme samozřejmě naprosto spokojeni,“ usmíval se Jiří Gnida.



Jesenický kádr zůstal pohromadě. „Několik našich hráčů se přestěhovalo mimo region, což nám zkomplikuje hlavně předzápasovou přípravu. Všichni ovšem zůstávají na naší soupisce a budou za nás dále nastupovat. Od založení klubu spoléháme výlučně na naše odchovance a to se nemění, je tedy na mladých hráčích, aby se snažili zkušenější spoluhráče vytlačit ze sestavy a tím zkvalitnili naši sestavu,“ dodal Gnida.

Baník chce skončit co nejvýš!

Třetím vysokoškolským klubem východní skupiny 2. ligy je VŠSK Futsal Zlín. Celek, který loni skončil sedmý. „Naším cílem je se futsalem bavit a mít dobrou partu kluků. Chceme hrát klidný střed tabulky a odvádět dobré výkony především na domácím hřišti před našimi fanoušky. Určitě bychom se rádi ocitli v pohárovém čtvrtfinále a přivítali nějaký zvučnější tým z první ligy. Kádr se téměř nezměnil. Z důvodu odcestování dvou hráčů do zahraničí přivítáme na prvním tréninku nějaké nové tváře, které budeme testovat a případně začleníme do týmu,“ uvedl Pavel Krajča.

Ve 2. lize se musí počítat i s Baníkem Ostrava, jenž skončil loni pátý. „Odehráli jsme turnaj v Hodoníně a přípravné utkání. V našem týmu je několik nových tváří, které se snažíme zapracovat. V hale bude nový povrch. Na Dubině bude celou sezonu položený tarket, kde budou lajny jen na florbal a futsal. Každý rok se snažíme pro hráče vylepšit podmínky,“ řekl Karel Murín a dodal: „Chceme to dotáhnout v lize co nejvýš a v poháru co nejdál.“

Do konečného pořadí jistě promluví loni třetí Žabinští Vlci Brno. Tento celek ukázal v přípravě svou sílu, kdy dokázal vyhrát krajský pohár. V semifinále vyřadil ligové Tango Hodonín a ve finále dokonce zdolal Helas Brno na jeho palubovce! Že by černý kůň soutěže?