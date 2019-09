Na futsalovém západě bude rušno. Postoupit chce Kladno, Rapid i Jablonec | iSport.cz

Předsezonní ohlédnutí začneme v Turnově. Tamní Dalmach je pro letošní ročník nováčkem soutěže. „Naším cílem je v první řadě záchrana ve druhé lize. Těšíme se na zápasy s týmy v našem blízkém regionu, které budou mít určitě výbornou atmosféru,“ uvedl Aleš Krejčík a promluvil o posilách: „Kádr jsme se přes léto snažili posílit o jednoho brankáře a dva hráče do pole. Jinak sázíme na naše kluky, kteří si soutěž vykopali v loňském roce.“

Za to FK Kladno má opačné starosti. Chce konečně postoupit zpět do VARTA futsal ligy. Loni postup o chlup nevyšel. Středočeši skončili druzí. „Chceme soutěž vyhrát,“ zdůraznil kladenský Jiří Veselý. Nic jiného si nepřipouští. „Kádr se nám podařilo udržet a doplnit o jednoho kvalitního hráče, kterým je Jan Šafář,“ dodal Kladeňák.

Boj o postup vyhlásil také loni třetí GMM Jablonec nad Nisou! „Minimálně chceme skončit zase do třetího místa. Chceme potrápit Kladno i Rapid, které považujeme za největší soupeře,“ uvedl Jan Mejsnar. „Budeme se muset vypořádat s nějakými zraněními a i z toho důvodu jsme dotáhli tři posily do týmu - Vratislava Kořínka, Ondřeje Michálka a Miroslava Kluku. V rámci přípravy jsme odehráli 2 přátelská utkání. V Mělníce jsme s áčkem prohráli 6:7, ale s naším výkonem jsme byli spokojeni. S Pampuchem jsme prohráli 5:6 a spokojeni jsme nebyli,“ dodal Mejsnar.

Pampuch Liberec skončil loni devátý a do sezony jde s cílem záchrany. „Předešlou sezonu jsme se přesvědčili, že nás nečeká opět nic lehkého, hlavně po taktické stránce. Navíc se nám rozšiřuje marodka s dlouhodobě zraněnými zkušenějšími hráči. Takže letos budeme hodně sahat do B týmu. Určitě letos začlením i mladší kluky, ať si ligu osahají,“ řekl Luboš Vyhlídko.

Postup chce i Rapid Ústí

Boj o postup do VARTA futsal ligy vyhlásil před sezonou i Rapid Ústí nad Labem, který bral loni čtvrtou pozici. „Dále chceme pokračovat v práci s mládeží a zabudovávat mladé juniory do áčka. Dalšími ambicemi je rozšíření kategorie U15, mít nejnavštěvovanější domácí utkání ve druhé lize a pokračovat v solidní propagaci našeho klubu,“ uvedl Matěj Čapek.

V kádru Rapidu došlo během pauzy k několika změnám. Tým opustil Lukáš Krok (Perštejn), Jiří Chmelan (Perštejn), Dominik Dvořák (Tiradores) a Adam Virt (Libouchec). Mezi posily se dá zařadit Radek Hrdý, který se vrátil z hostování v Mělníku. Tam loni působila další posila Rapidu, Tomáš Vobořil. „Hodně si slibujeme také od návratu Tomáše Jelínka, který se v loňské sezoně věnoval velkému fotbalu a malé kopané. Po vážném zranění se pomalu ale jistě vrací také talentovaný Vít Sedláček a také další z opor s prvoligovými zkušenostmi Petr Tichý,“ vyjmenoval Čapek.

Malibu loví v nejvyšší fotbalové soutěži

Chomutovský Baník skončil loni až osmý a tak není divu, že letos chce své umístění vylepšit. „Věříme, že tuto sezonu zlepšení bude, zrušili jsme B tým a dali jsme dohromady kádr, který bude chtít bojovat za Baníček v každém zápase,“ uvedl Michal Nový a dodal: „Hráči dostali znovu chuť do nadcházející sezony a pravidelně se scházíme v dobrém počtu na tréninku. To, že jdeme správným směrem, nám ukázaly prestižní turnaje na Chomutovsku, které jsme oba vyhráli. Do kádru jsme zabudovali talentované hráče z juniorek.“

Nemalé cíle si dává před novým ročníkem trenér Malibu Mladá Boleslav Jaroslav Bílek: „Mým cílem je vyhrát dvacet zápasů, klubové vedení by rádo hrálo v lepší polovině tabulky, což je při jedenácti účastnících do pátého místa. Ale tak trochu sníme o medaili.“

Mladoboleslavští mohou nově sáhnout pro posily i do své juniorky. „Loni jsme založili juniorku, ze které jsme hodně čerpali hráče pro A tým už v loňské sezoně. Takže v té letošní se někteří přesunou věkem už natrvalo. Z toho důvodu v podstatě nemusíme vůbec posilovat. Jenom jsme některá hostování proměnili v přestup. Aktuálně jednáme ještě s jedním hráčem, který má 64 startů v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tak uvidíme,“ neprozradil Bílek.

„Ambicemi je medaile, loni se sezona nepovedla a letos chceme být určitě silnější, ale jsme si vědomi sílu soupeřů,“ řekl před sezonou Jiří Pechr z Jeriga Plzeň. Jeho mančaft skončil loni šestý. „Kádr jsme hlavně rozšířili, abychom byli silnější venku, kde jsme často jezdili jen v šesti nebo sedmi lidech. Dotáhli jsme již na přestup Daniela Klečku a Zdeňka Kasýka, kteří u nás hostovali. Dále malou útočnou produktivitu by měl zvednout odchovanec Venca Koc, který se vrací z Interobalu. Věříme, že letos favority potrápíme,“ doufá Pechr.

Nastoupí Bellada za Wizards?

Wizards DDM Praha 10 má poměrně jednoduchý cíl: „Našim cílem je jako každý rok, bavit se futsalem a předvádět dobré výkony s partou kamarádů na druholigových palubovkách. V minulém ročníku jsme především v úvodu sezony neměli dostatek hráčů a několik hráčů bylo na marodce. Před touto sezonou jsme se nevynechali letní soustředění, kterého se zúčastnilo dvacet pět hráčů. Opět se utužila parta, a také se objevily nějaké nové tváře. Naší ambicí je tedy hrát aktivní futsal a umístit se v tabulce lépe než v předchozí sezóně,“ sdělil Tomáš Imlauf. Loni byli totiž Wizardi desátí.

Na přestup přišel do pražského celku Zdeněk Vácha, Ondřej Damborský a Jirka Majvald. „Věříme, že velikou posilou pro nás bude uzdravující se Václav Bellada, který nás v loňské sezoně trénoval a nyní se netají tím, že pokud bude jeho koleno v pořádku, naskočí do zápasu jako hráč. Další staronovou informací z našeho zákulisí je comeback Máry Imlaufa, který se rozhodl k aktivizaci své kariéry, takže uvidíme, kolik tento skvělý hráč odehraje zápasů,“ usmíval se Tomáš Imlauf.

Nováčkem soutěže je Interobal Plzeň B. „Cílem našeho B týmu bude zapracovat naše mladé kluky z U19 do dospělého futsalu a z druhé strany poskytnout herní vytížení těm, kteří příliš nehrají v A týmu. To, v jaké sestavě bude Plzeň nastupovat, bude ovlivňovat zejména program již zmíněného A týmu a týmu U19. Určitě se ovšem v našem dresu ve 2. lize objeví zajímavá jména,“ slíbil Martin Spörl.