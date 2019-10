Futsal: Fanoušci poničili autobus Plzně | iSport.cz

Místo dobré nálady a oslav vítězství na palubovce vicemistra VARTA futsal ligy Svarogu Teplice (5:4) museli řešit futsalisté Interobalu Plzeň nepříjemnost, kterou hlava nebere. Tepličtí fanoušci totiž poškodili u haly autobus hostujícího celku. „Děkujeme fanouškům Svarogu Teplice za poničení autobusu,“ uvedl plzeňský celek na svém facebookovém profilu po vítězném zápase k fotografii, na níž je patrné, že po klubovém autobusu někdo cosi hodil.

„Vedoucí mužstva nám po zápase v šatně řekl, ať jdeme k autobusu společně, že domácí „fanoušci“ stojí kolem něj a dělají problémy. Dokonce, že náš řidič musel zavolat policii,“ uvedl plzeňský Tomáš Vnuk.

„Absolutně tohle nechápu a odsuzuji to! Při zápase ať si nadávají a říkají co chtějí, klidně skoro cokoliv, ale jakmile utkání skončí, měli by se chovat jako lidi. Toto je bohužel problém nejen futsalových fanoušků, kteří podobné chování vidí především u těch fotbalových, u nichž je to kolikrát ještě větší extrém,“ navázal.

Ani když už seděli v autobuse, neměli hráči Plzně klid. Při výjezdu z Teplic totiž přilétl z mostu na autobus další předmět, který dokonce rozbil přední sklo. „Vyjížděli jsme z Teplic a najednou rána. Mysleli jsme nejdříve, že řidič něco trefil, ale říkal, že něco letělo shora. Když jsme zastavili, zjistili jsme, že je rozbité přední sklo,“ popsal nejproduktivnější hráč VARTA futsal ligy.

„To, že opustí areál a jdou na most, pod kterým je jediný výjezd z Teplic a hodí pravděpodobně kámen na projíždějící autobus, to už nepochopím vůbec a je to na žalobu za obecné ohrožení. Ti „fandové“ si vůbec neuvědomují, co vše se mohlo stát,“ kroutil hlavou Vnuk.

Podobné chování se nelíbí ani teplickému klubu. „Odsuzujeme jakékoliv takové chovní. Jsme celkově proti násilí ve sportu. Je nám líto, že se vždy najdou nějací jedinci, kteří jsou jednodušší a ničí práci a dobré jméno klubu a sportu jako takového,“ uvedl k poškození plzeňského autobusu teplickými fanoušky pro iSport.cz vedoucí mužstva Svarogu Tomáš Šebl.