Futsalisté si na MS musejí počkat, čeká je baráž. Postup slaví Kazaši | iSport.cz

Českému týmu nevyšel vstup do utkání. Už ve čtvrté minutě prohrával 0:3. „Jsem strašně naštvaný, ne na kluky, ale na sebe. Asi to byla přemíra snahy. Dva dny jsme se na Kazachstán připravovali, věděli jsme všechny potřebné věci, ale hned v úvodu jsme dostali góly. Prvních deset minut jsme vůbec neběhali, dělali jsme nesmyslné chyby a tím jsme, dá se říct, přišli o přímý postup,“ mrzelo po utkání trenéra reprezentace Tomáše Neumanna.

Špatný začátek zápasu nechápal ani Michal Holý. „Nedokážu si to vysvětlit. Soupeři tam padla v úvodu prakticky každá střela. Pak už bylo těžké s tím proti takovým hráčům za stavu 0:3 něco udělat. Bojovali jsme, ale na výhru jsme bohužel neměli,“ hlesl autor jedné z českých branek.

Hlavními kazašskými hrdiny v duelu proti Česku byli brankář Higuita, jenž několika skvělými zákroky podržel svůj tým, Douglas Junior, bývalý hráč Chrudimi, který se postaral o tři góly, a také třetí naturalizovaný Brazilec a autor dvou branek Taynan. Góly českého týmu vstřelili Michal Holý, když v 36. minutě snižoval na 1:4, a Jiří Vokoun, který půl minuty před koncem upravil na konečných 2:5.

Čechům se tak nakonec nepodařilo vybojovat přímý postup na světový šampionát v Litvě, od kterého ho dělilo opravdu málo. „Měli jsme vlastně tři možnosti. Už v pondělí chybělo jen třicet pět sekund, Slovinci ale neudrželi s Kazachstánem remízu. Pak nám Rumuni nepomohli moc svou remízou se Slovinci (pozn. red. – v případě rumunské výhry by Česku stačila proti Kazachstánu prohra o dva góly) a nakonec jsme si to nedokázali uhrát ani sami,“ podotkl Holý.

Zabojovat o čtvrtou účast mezi nejlepšími futsalovými týmy světa budou moct Češi v dubnu. To je čeká baráž proti Chorvatsku, mezi jehož nejlepší hráče patří Tihomir Novak z pražské Sparty. „Je to určitě nejtěžší možný soupeř z těch, na které jsme v baráži mohli narazit. To je ale jedno, tam už si nevyberete. Musíme se na to pořádně připravit a dát do toho všechno,“ ví Holý. „Mají fantastickou generaci, strašně silné mužstvo. Bude to ještě těžší, než s Kazachstánem. Hrajeme dva zápasy, ve kterých zkusíme nemožné,“ doplnil Neumann.

Třetí zápasy kvalifikace o postup na futsalové MS 2020

Česká republika - Kazachstán 2:5 (0:3)

Branky: 36. Holý (Seidler), 40. Vokoun (Černý) - 3. Douglas Junior (Higuita), 4. Douglas Junior, 4. Taynan (Tursagulov), 23. Douglas Junior, 38. Taynan.

Rumunsko - Slovinsko 4:4 (2:1)

Branky: 11. M. Matei, 19. M. Matei (10 m kop), 28. M. Matei (Szöcs), 38. Tonita – 17. Čeh (Hozjan), 38. Duščak (Čujec), 40. Hozjan, 40. Čujec (Hozjan).

Konečná tabulka