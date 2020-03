Rekordní gólové hody ve futsalovém derby. Sparta deklasovala Slavii | iSport.cz

Sparta začala úřadovat hned od začátku zápasu. První půli vyhrála 4:0, Slavia své šance zahodila. Po přestávce za stavu 6:1 navíc uviděl červenou kartu hostující Směřička a krátce po něm za ruku v pokutovém území i kapitán Slavie Homola.

Sparta poté dominovala a zajistila si nejvyšší výhru v historii pražských futsalových derby. „Výhra nás těší. Měli jsme náročný program. Nedělní výsledek nám dělá radost nejvíce. Po remíze v Teplicích jsme se chtěli na derby vyhecovat,“ tvrdil kapitán Sparty Tomáš Drahovský a dodal: „Rozhodl druhý poločas. Šli jsme ještě do většího tlaku a na konci přišly červené karty, po kterých padlo mnoho branek. Výsledek je pro Slavii trpký.“

V historické tabulce nejlepších střelců pražských derby se Drahovský díky čtyřem trefám dotáhl na dosud vedoucího Michala Holečka, který dal dříve osm branek za Spartu. Nyní hraje druhou nejvyšší soutěž v Portugalsku. „Je to krásné. Góly jsem ani nepočítal. S Michalem jsem velký kamarád. Hodně si píšeme a popichujeme se. Nyní ho mohu popíchnout já, že jsem se dotáhl na jeho metu,“ smál se slovenský reprezentant.

Slávistický trenér David Filinger byl hodně rozhořčený. „Měli jsme nějaký plán, ten však vzal během pár minut, kdy jsme čtyřikrát inkasovali, za své,“ kroutil nechápavě hlavou. „Všechno po našich individuálních chybách. To už je pak těžké se dostávat do zápasu. Bylo to hodně špatné. Rozhodující byla individuální kvalita hráčů Sparty, ke kterým jsme nedostatečně a nedůrazně přistupovali. Dostat za dva zápasy v derby dvacet branek je obrovská ostuda, našim věrným fanouškům se za dnešní výkon omlouvám,“ vzkázal Filinger.

Ve zbylých zápasech kola se bojovalo hlavně o záchranu. Klíčový duel prohrálo Vysoké Mýto v Mělníku 3:5. Nejzbach tak na záchranu ztrácí čtyři body a v posledních dvou kolech musí doma obrat o body Spartu a vyhrát na půdě posledního Hodonína. „Zklamání je veliké. Ale je to realita. Gratuluji Mělníku k záchraně nejvyšší soutěže. Nemyslím si, že zaslouženě, ale štěstí bylo na jejich straně a my jím pohrdli. My teď důstojně dohrajeme ligu a pokusíme se o nemožné. Ať to dopadne, tak nebo tak. Nejzbach tady bude vždycky. A my po tomto ponaučení uděláme všechno pro to, aby byl Nejzbach zase stálicí v nejvyšší soutěži,“ řekl generální manažer klubu Petr Jeníček.

Výsledky 20. kola VARTA futsal ligy

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 11:2 (4:0)

Branky: 3. Seidler, 5. Novak (Drahovský), 15. Kocič, 18. Amadeu (Seidler), 23. Amadeu (Seidler), 31. Drahovský, 32. Seidler (Rick), 34. Drahovský (Seidler), 36. Drahovský (pen.), 37. Novak (Amadeu), 40. Hora – 24. Záruba (Radovanovič), 40. Leovski (Radovanovič).

Svarog FC Teplice – FC Tango Hodonín 8:1 (4:1)

Branky: 1. Claudinho (César), 6. Gansuch (Litvinov), 17. César (Claudinho), 18. Claudinho (Alemao), 31. Alemao, 33. Claudinho, 38. Adriano (Černý), 40. Claudinho – 4. Jakubíček (Bohun).

FK ERA-PACK Chrudim – SK Dynamo PCO České Budějovice 12:1 (7:0)

Branky: 5. vlastní, 8. D. Drozd, 9. Slováček (Max), 11. Duio (Slováček), 12. Max (Duio), 17. Max (Slováček), 18. Max (Slováček), 21. P. Drozd (Koudelka), 24. Max (Koudelka), 27. Éverton (Duio), 36. M. Mareš (R. Mareš), 40. Yuri – 35. Hrbáč (Benát)

SK Olympik Mělník - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 5:3 (1:1)

Branky: 6. Prejsa (Hrdý), 29. Hrdý (Gabčo), 31. Moravec (Gabčo), 32. Šup, 37. Moravec (Gabčo) – 4. Novák (Jeníček), 21. Mach, 39. Vladyka (Šabata).

FC Démoni Česká Lípa – FTZS Liberec 2:2 (1:1)

Branky: 10. Havrda, 23. Zapletal – 9. Jiří Šisler, 31. Rumler (P. Bína).

Helas Brno – SK Interobal Plzeň 1:6 (0:4)

Branky: 27. Cupák D. (Prokeš) – 2. Holý (Kovács), 3. Holý (Zdráhal), 4. Zdráhal, 18. Havel (Künstner), 23. Kozár (Štrajt), 27. Havel.

Dohrávka 18. kola

Svarog FC Teplice – AC Sparta Praha 4:4 (1:1)

Branky: 17. Černý (Djaelson), 27. Černý (Litvinov), 30. Černý (Taverna), 32. Cesar (Claudinho) – 15. Amadeu, 27. Kocič (Novak), 28. Seidler (Novak), 35. Kocič.

Program 21. kola VARTA futsal ligy

Pátek 13. března, 20 hod.: Slavia Praha – Hodonín, Plzeň – Mělník, Liberec – Chrudim, Vysoké Mýto – Sparta Praha, Česká Lípa – Teplice, České Budějovice – Helas Brno.