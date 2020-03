Chrudim v souboji o první místo přejela Plzeň. Uspěla i pražská "S" | iSport.cz

Už jen tři zápasy s papírově slabšími soupeři dělí ERA-PACK Chrudim od vítězství v základní části VARTA futsal ligy. Východočechům pomohla do čela tabulky vysoká výhra v Plzni (7:1), kterou potvrdili i proti poslednímu Hodonínu, který deklasovali 16:0.

Chrudimští v 19. kole zavítali do Plzně a tři body se hodily oběma celkům. Do té doby vedoucí Interobal ale propadl a prohrál 1:7. „Odehráli jsme velmi jistý zápas, drželi jsme se plánu a vše šlo velmi dobře. I když jsme v úvodu utkání udělali několik chyb, byl to velmi dobrý zápas. Hráči se rychle adaptovali na styl utkání, postupem času jsme na hřišti byli stále dominantnější. Podobný typ zápasů je pro náš tým prospěšný, vyzkoušíme si hru pod tlakem, což se bude hodit v blížícím se play off,“ věděl trenér Chrudimi Felipe Conde, jehož svěřenci zvládli i nedělní dohrávku s Tangem Hodonín. Duel vyhráli jasně 16:0.

Plzeňský Marek Kopecký uznal zaslouženou porážku: „Chrudim nás předčila úplně ve všem. Věděli jsme, že mají deset vyrovnaných hráčů, což ukázali. Také jsme jim našimi obrovskými hrubkami pomohli po našem vstřeleném gólu, kdy jsme vypadli z koncentrace. Jakmile se Chrudim dostane na rozdíl dvou až tří gólů, tak je hrozně těžké proti ní hrát. Jak říkám, Chrudim byla ve všem lepší a zaslouženě vyhrála.“

Šanci bojovat o stříbrnou pozici má reálně Sparta, ale čeká ji ještě těžký los. Jede mimo jiné do Teplic, v derby hostí Slavii a v posledním kole i Plzeň. V pátek si Pražané vylepšili skóre, když vyhráli v Hodoníně 11:4.

„Splnili jsme si první úkol, co máme v programu. Zahráli si mladí hráči a myslím si, že dost, ať už Křivánek, Hora či Fejzullahi. Ostatní kluci si splnili, co měli. Chtěl bych poděkovat fanouškům obou stran i vedení Tanga za dobrý zápas a přeji jim hodně štěstí do budoucna,“ vzkázal trenér Sparty Beni Simitči.

Tango je stále poslední a jeho situace začíná být, co se týče sestupu, velmi kritická.

Slavia a Teplice spolu na dálku bojují o lepší postavení pro play off. Je pravděpodobné, že se oba celky utkají ve čtvrtfinále v souboji čtvrtého s pátým. Pražané nyní zdolali Mělník 9:4. Teplice zase zvítězily v Liberci 4:0. Obě mužstva mají nyní stejně bodů, ale Severočeši ještě dohrávku se Spartou k dobru.

Důležité body uhrály v neděli České Budějovice, které zdolaly Českou Lípu doma 7:1 a jsou téměř zachráněné. Naopak Démony čeká boj do posledního kola. „Důležité utkání proti České Lípě jsme zvládli,“ oddychl si hráč Dynama Radim Pouzar a pokračoval: „Soupeř prokázal kvalitu a v určitých fázích utkání jsme měli i štěstí, ale i my jsme předvedli obrovský týmový výkon. Smekám před kluky, mají můj obdiv.“

Českolipský Karel Kruliš se naopak hodně zlobil: „K zápasu v Budějovicích jsme přistoupili laxně a mysleli si, že to půjde snadno, ale tvrdě jsme narazili. Domácím gratuluji nejen ke třem bodům ale i k záchraně. My se o záchranu budeme muset ještě porvat.“

Výsledky VARTA futsal ligy

19. kolo

SK Interobal Plzeň – FK ERA-PACK Chrudim 1:7 (1:3)

Branky: 12. Zdráhal (Vnuk) – 14. Éverton (D. Drozd), 15. D. Drozd (Koudelka), 17. Éverton (pen.), 27. Slováček, 29. vlastní, 37. Yuri (Slováček), 40. Koudelka.

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 9:4 (5:2)

Branky: 2. Brychta (Homola), 4. Radovanovič (Sláma), 6. Homola (Směřička), 7. Směřička (Homola), 17. Brychta (Záruba), 22. Záruba (Směřička), 23. Záruba (Homola), 26. Hájek (Křemen), 29. Brychta (Záruba) – 9. Mikyska (Vokoun), 16. Gabčo (Hrdý), 38. Vokoun (10 m kop), 38. Hrdý.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Helas Brno 3:6 (1:4)

Branky: 9. Vladyka (Mach), 27. Jiráský, 35. Jiráský (Gerčák) – 4. Lidmila (Kamenský), 6. Šarközy (Špička), 10. Špička (Šarközy), 14. Mykytjuk, 35. Cupák (Mykytjuk), 40. Matyska (10 m kop).

FC Tango Hodonín – AC Sparta Praha 4:11 (2:5)

Branky: 4. Doubravský, 14. Leasure (Ťok), 26. Doubravský (Ťok), 40. Leasure – 2. Wilde (Seidler), 8. Seidler (Wilde), 13. Novak (Drahovský), 18. Seidler (Novak), 20. Hora (Seidler), 23. Drahovský (Novak), 26. Drahovský, 31. Seidler, 35. Křivánek (Fejzullahi), 36. Seidler, 39. Drahovský.

SK Dynamo PCO České Budějovice – FC Démoni Česká Lípa 7:1 (2:0)

Branky: 9. Pouzar (pen.), 12. Hačka, 21. Benát (Pouzar), 26. Lengyel (Hrbáč), 29. Benát (Pouzar), 38. Jasanský (Pouzar), 40. Hačka (Pouzar) – 33. Fichtner (Havrda).

FTZS Liberec – Svarog FC Teplice 0:4 (0:1)

Branky: 15. Šebek (Černý), 31. Šebek, 33. César (Černý), 40. Černý (Hůla).

Dohrávka 16. kola VARTA futsal ligy

FK ERA-PACK Chrudim – FC Tango Hodonín 16:0 (11:0)

Branky: 1. Max (Duio), 3. Max (Yuri), 5. P. Drozd (D., Drozd), 7. Yuri (Žďánský), 9. vlastní, 9. Yuri (Duio), 10. D. Drozd (Éverton), 14. Max (Doša), 15. Max (Doša), 18. M. Mareš (10 m kop), 19. P. Drozd (Koudelka), 23. P. Drozd (R. Mareš), 34. Max (Koudelka), 35. Éverton, 39. P. Drozd (R. Mareš), 39. P. Drozd.

Program VARTA futsal ligy

Pondělí 2. března: Helas Brno – Sparta Praha (20:00).

Čtvrtek 5. března: Teplice – Sparta Praha (19:15, živě ČT Sport), Helas Brno – Plzeň (19:30).

Pátek 6. března: Chrudim – České Budějovice (20:00), Mělník – Vysoké Mýto a Česká Lípa – Liberec (oba 20:30).

Neděle 8. března: Sparta Praha – Slavia Praha (13:30), Teplice – Hodonín (18:00).