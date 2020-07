Unikátní fotbalový turnaj 3+1 VIP CUP: Zahrajte si proti hvězdám futsalu | iSport.cz

Umíš kopnout do balonu a hraješ amatérský fotbal nebo futsal? Myslíš, že by si dokázal potrápit i ty největší hvězdy českého futsalu? Pak právě pro tebe je VIP CUP, který se hraje v sobotu 8. srpna v PVA EXPO Praha. Zbývá posledních pár volných míst.

Turnaj se odehraje v unikátní aréně s mantinely o velikosti 20 x 13 m s LED obrazovkou, chybět nebude ani světelná show. „Máme připraveného moderátora, kameramana, fotografa a široký organizační tým. Samozřejmostí jsou profesionální rozhodčí. Věřím, že to bude velkolepá show,“ říká Lukáš Řezníček, předseda organizace PragaCup, která stojí společně se společností Sportima a P.J.ART Production s.r.o. za VIP CUPem.

Právě Řezníček je zárukou skvělé organizace. Jde totiž o pořadatele dvaceti turnajů Praga Cup, na kterém se v minulosti objevily hvězdy českého fotbalu včetně vítěze Ligy mistrů Vladimíra Šmicra. „Připravovaný letošní 21. Praga Cup jsme byli kvůli pandemii koronaviru nuceni zrušit a právě VIP Cup je náhradním turnajem,“ vysvětluje Řezníček.

Turnaj je určen pro každého, komu bylo již 18 let. „Máme přihlášené amatérské týmy, ale i týmy, v kterých se objeví největší jména českého futsalu. Tak jako v Praga Cupu, tak ani tady nebudou chybět hráči ze zahraničí. Kromě fotbalistů a futsalistů ze Slovenska přiletí někteří hráči i z Anglie,“ říká pořadatel.

Týmy budou rozděleny do skupin, kde si zahrají kvalifikaci. Osm nejlepších se probojuje do večerního finále, kde na ně čeká velkolepá světelná show se slavnostními nástupy do arény a živě komentované zápasy. Tak neváhejte, přihlaste se a zahrajte si proti hvězdám.

