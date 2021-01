Derby ovládla Slavia. Sešívaní jsou společně s Plzní stoprocentní

Do branky Sparty se po více jak roce zaviněné zraněním vrátil Libor Gerčák • futsalliga.cz

1. FUTSAL liga je zpátky. A hned ve velkém stylu. První lednový víkend bylo na programu osm zápasů včetně pražského derby, které ovládla Slavia 4:2. Do hry se dostala i Chrudim. Účastník Ligy mistrů rozstřílel Žabinské Vlky Brno.

Jako první vstoupila po restartu ligy do sezony Slavia. V úterý doma porazila Helas Brno 5:1, aby ve čtvrtek získala další tři body v derby na Spartě (4:2). Sešívaní tak udrželi stoprocentní bilanci. Derby se navíc bude v pátek od 20 hodin opakovat v Edenu. „Moc mi to tam nepadalo a kluci se mi smáli, byl jsem takový hromosvod jejich vtípků, takže jsem rád, že to přišlo v derby, budu mít chvíli klid,“ líčil slávista David Jošt, který nastřílel tři ze čtyř slávistických branek v derby.

Stejně jako Slavia, tak i Helas odehrál během prvního lednového týdne dva zápasy. Po prohře v Edenu i v pátek v Teplicích (2:7). „Bohužel jsme se i ve druhém utkání nevyhnuli krátkému hernímu výpadku před koncem prvního poločasu, ve kterém jsme obdrželi čtyři laciné branky a pomohli tak soupeři získat potřebný klid do druhého dějství. Náš celkový výkon bez dvou inkriminovaných minut nebyl špatný, ale pokud se chceme do budoucna přiblížit ligové špičce, musíme tyto pasáže eliminovat a ze svého výkonu co nejdříve odstranit,“ uvědomoval si brněnský kouč Tomáš Galia.

V zápase na severu Čech se blýskl teplický Keko, který vstřelil pět branek. Druhý zápas severu obstaralo derby mezi Liberce a Českou Lípou. Vyrovnaný zápas skončil těsnou výhrou Podještědských 6:5. Domácí kouč Aleš Benek byl pyšný na celý tým: „Jak jsme se povzbuzovali a táhli za jeden provaz. Lípa předvedla velmi dobrou power play, kde jsme měli i štěstí. Zápasů je teď hodně a sestavu budeme často hodně měnit. Jsem rád, jaká panuje v týmu nálada. Každý si je vědom své role.“

„Zápas v Liberci byl opět vyrovnaný a troufnu si říct, že vyhrál ten šťastnější. Náš problém byl, že jsme ve druhém poločase neutekli Liberci o dvě branky a pak to, že jsme v osmé minutě druhé půle měli pět faulů,“ konstatoval trenér Demonů Karel Kruliš.

Brno zvítězilo v Budějovicích, ale z Chrudimi si odvezlo výprask

Dva zápasy odehráli i Žabinští Vlci Brno. Nejprve ve středu vyhráli důležitý zápas v Českých Budějovicích 5:1 a podruhé v sezoně slavili. „V utkání s Vlky jsme měli více ze hry, bohužel se nám nepodařilo proměnit šance hlavně za stavu 0:0,“ mrzelo budějovického Davida Radoucha. Brankář Brna Václav Večeřa kontroval: „Oba týmy podaly velmi slušný futsalový výkon, misky vah na naši stranu převážily vlastnosti pro Vlky charakteristické - obětavost, soudržnost a maximální nasazení. Při power play soupeře jsme chvilkami jeli na krev, za což jsme byli odměněni zaslouženými třemi body.“

A pak přišlo páteční, pro Vlky nepříjemné, utkání v Chrudimi. Domácí zvítězili vysoko 10:0! „Odehráli jsme dobrý zápas,“ pochvaloval si kouč domácích Felipe Conde a pokračoval: „Většinu duelu jsme dokázali držet vysoké tempo a vytvořili jsme si velké množství brankových příležitostí. V obraně jsme byli také velmi jistí. Jsme spokojeni s tím, co jsme v pátečním zápase předvedli.“

Do sezony se v neděli vrátily také další celky. Plzeň si drží stoprocentní bilanci, stejně jako Slavia. Západočeši doma zdolali nováčka z Ústí nad Labem po výsledku 10:2. Svěřenci kouče Marka Kopeckého se tak vrátili do čela tabulky, které budou hájit v úterý v souboji s druhou Slavií. Rapid stále čeká na první bodový zisk.

Ve druhém nedělním zápase si chtěly napravit reputaci České Budějovice. O první body bojovaly s Mělníkem. A povedlo se. Jihočeši v zápase zvítězili … a odpoutali se tak ode dna prvoligové tabulky.

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 1. lednový týden

SK Slavia Praha - Helas Brno 5:1 (2:1)

Branky: 18. Homola (Jošt), 19. Záruba (Homola), 25. Sláma, 30. Homola (Záruba), 34. Sláma – 17. Špička (Klímek).

SK Dynamo PCO České Budějovice - Žabinští Vlci Brno 1:5 (0:1)

Branky: 27. Hric D. (Benát) – 16. Chroust (Mezník), 27. Havlín (Starý), 28. Hromek, 29. Starý (Mezník), 39. Hansl.

AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 2:4 (0:1)

Branky: 40. Křivánek, 40. Křivánek – 1. Jošt, 23. Jošt, 32. Sláma, 36. Jošt.

FTZS Liberec - FC Démoni Česká Lípa 6:5 (2:1)

Branky: 12. Žoček (Henzl), 12. Benek, 28. Henzl, 29. Benek, 33. Vobořil, 35. Henzl – 12. Bialek, 23. Caizl, 24. Caizl, 28. Fichtner, 29. Havrda (pen.).

Svarog FC Teplice - Helas Brno 7:2 (5:1)

Branky: 8. Adriano (Claudio), 18. Adriano, 18. Keko (Deco), 19. Keko (Deco), 20. Keko (Tato), 28. Keko (Deco), 32. Keko (Deco) – 7. Lukšija (Cupák), 25. Svoboda (Cupák).

FK Chrudim - Žabinští Vlci Brno 10:0 (6:0)

Branky: 3. D. Drozd (Koudelka), 12. Yuri (Slováček), 13. Max (Slováček), 14. D. Drozd, 15. Koudelka (Everton), 17. D. Drozd (Everton), 22. Slováček (D. Drozd), 25. Max (Everton), 26. Yuri (Everton), 29. D. Drozd (Doša).

SK Interobal Plzeň - FC Rapid Ústí n. L. 10:2 (7:2)

Branky: 3. Vnuk, 3. Vnuk (Seidler), 6. Seidler, 6. Vnuk (Seidler), 9. Kozár (Vnuk), 11. Rick, 16. Štrajt (10 m kop), 28. Künstner (Kozár), 30. Holý (Seidler), 31. Vnuk (Seidler) – 6. Výborný (Jelínek), 17. Výborný.

SK Dynamo PCO České Budějovice - SK Olympik Mělník 5:0 (2:0)

Branky: 14. D. Hric (J. Hric), 20. Radouch (Jasanský), 30. Radouch (Sláma), 33. Beránek, 40. D. Hric (10 m kop).

Program – 2. lednový týden

Pondělí: Česká Lípa – Chrudim (20:30)

Úterý: Plzeň – Slavia Praha (19:00), Sparta Praha – České Budějovice (20:00)

Středa: Ústí n. L. – Teplice (19:00), Liberec – Žabinští Vlci Brno (19:30), Helas Brno – Mělník (20:00)

Pátek: Slavia Praha – Sparta Praha (20:00), Teplice – Plzeň (20:00), Mělník – Žabinští Vlci Brno (20:30)

Neděle: České Budějovice – Liberec (19:00), Ústí n. L. – Česká Lípa (19:00)