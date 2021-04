Futsalisté museli dotahovat, s Polskem remizovali. O postupu rozhodne odveta

„Je to jenom poločas, ale my jsme si asi dneska ani nezasloužili vyhrát, protože jsme přistoupili k zápasu velmi laxně,“ řekl Neumann v nahrávce pro média od Fotbalové asociace ČR. „Musíme zlepšit pohyb a tím soupeře přehrajeme. Doufám, že jsme si vybrali smůlu a hlavně si ukázali, že když nebudeme běhat, může to špatně dopadnout,“ doplnil reprezentační kouč.

Češi v Praze nechytili začátek a brzy prohrávali o dva góly, když se v páté a sedmé minutě prosadili Kriezel a Grubalski. Domácí však rychle snížili zásluhou Seidlera a v 15. minutě vyrovnal Vnuk.

„Kdybychom nebyli v osobních soubojích laxní nebo se okamžitě po ztrátě míče vrátili, tak bychom ty góly nedostali. Určitě se tomu dalo zabránit,“ prohlásil Neumann.

Také do druhé půle vstoupili lépe Poláci a ve 23. minutě jim vrátil vedení Zastawnik. Český tým pak soupeře sevřel a během chvilky dvakrát trefil tyčku, ale ve 26. minutě už přece jenom srovnal kapitán Rešetár.

„Takových zápasů jsou mraky. Bušíte do obrany, oni vám z brejku dávají góly, a ještě trefí úplně všechno. To se samozřejmě hraje těžce. Ale klobouk dolů před kluky, že to dotáhli a až do poslední chvíle se snažili o vítězství,“ konstatoval Neuman.

„Myslím, že Poláci budou ve středu hrát úplně stejně, zase ze zabezpečené obrany, dlouhé balony na pivota a budou se snažit po našich chybách z brejku nebo ze standardních situací nějak rozhodnout,“ dodal český trenér.

Na evropský šampionát 2022 v Nizozemsku se kvalifikují vítězové osmi skupin a šest nejlepších celků z druhých příček. Dva nejhorší týmy na druhých pozicích si o postup zahrají v baráži.

Utkání 8. skupiny kvalifikace o postup na futsalové ME v Praze:

ČR - Polsko 3:3 (2:2)

Branky: 10. Seidler, 15. Vnuk, 26. Rešetár - 5. Kriezel, 7. Grubalski, 23. Zastawnik.

Sestava ČR: Vahala (Němec) - Záruba, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd - Jošt, Vokoun, Křivánek, Rešetár, Homola, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér: Neumann.