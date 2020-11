Futsalová pohádka! Hrdina na penaltu nechtěl, postup pro bojovníka

Česká reprezentace se stala čtrnáctou zemí, která se kvalifikovala na světový šampionát. Zařadila se tak mezi smetánku, ve které se už nachází například pětinásobní šampioni z Brazílie, obhájci titulu z Argentiny či evropské velmoci ze Španělska, Portugalska či Ruska.

„Je to obrovský úspěch pro český futsal. Musíme si uvědomit, že jsme se z 52 evropských zemí dostali mezi sedm nejlepších. To je neskutečný úspěch a teď je jenom na vedení, aby to dokázalo prodat a prezentovalo futsal i dál,“ řekl šťastný trenér Tomáš Neumann v nahrávce pro média.

Sám v infarktovém závěru úterní odvety v Brně cítil, že jeho tým uspěje. Po sobotní remíze 2:2 v chorvatském Zadaru skončil i druhý zápas stejným výsledkem. Rozhodnutí nepřineslo ani prodloužení. „Jak jsme si tam před penaltami stoupli, a koukal jsem klukům do očí, tak jsem prostě věděl, že to dokážeme,“ uvedl Neumann.

Zatímco jeho trenérský kamarád Mato Stanković při penaltách nervózně pobíhal po hale, Neumann zůstával v klidu u střídačky se svým realizačním týmem. Postupové naděje se překlápěly z jedné strany na druhou. Hrdiny se nakonec stali uzdravený brankář Ondřej Vahala, který lapil tři z pěti penalt, na které se postavil do branky, a autor rozhodující trefy Jiří Vokoun.

„Já Vokymu říkal, aby šel kopat i dřív. On povídal, že se necítí a nevěří si, že to nikdy nekopal. Když už tam nebyl nikdo jiný, tak říkám: Voky, prostě tam vlítni a dej to, nekoukej, narvi to a ono to tam spadne, neboj,“ usmíval se český kouč, pod jehož vedením národní tým postoupil na světový šampionát už potřetí.

Kdo už je na MS Litva (pořadatel), Kazachstán, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Argentina, Brazílie, Paraguay, Venezuela, Angola, Egypt, Maroko, Šalomounovy ostrovy a Česká republika

V prázdné hale Vodova propukla euforie, začalo se slavit. „Asi to bude trošku divoká noc, asi to lehce oslavíme,“ smál se postupový střelec Vokoun. V té době už na sobě měl stejně jako všichni ostatní triko s nápisem „ČESKÁ REPRE JEDE DO SVĚTA“.

Z šatny poslali čeští futsalisté dojemný vzkaz Vladimíru Mikulášovi. Bývalý fyzitoreapeut fotbalové a futsalové reprezentace trpí nevyléčitelnou nemocí ALS, český futsal ho dlouhodobě podporuje. Neumann a jeho svěřenci dobře věděli, že i on prožíval emotivní dvojzápas u televizní obrazovky.

Česká reprezentace slaví historicky čtvrtý postup na mistrovství světa. Naposledy se na šampionátu představila v roce 2012 v Thajsku, kde vypadla v osmifinále proti Rusku. Předtím se zúčastnila i dvou předchozích turnajů v Brazílii (2008) a Tchaj-peji (2004).

Světový šampionát se měl odehrát už letos. Kvůli pandemii koronaviru byl nicméně odložen na příští rok. Konat se bude od 12. září do 3. října v litevských městech Vilnius, Kaunas a Klaipéda. Na turnaj se kvalifikuje 24 týmů a hraje se stejným systémem jako na fotbalovém EURO, tedy v šesti skupinách po čtyřech.

A s gratulací k postupu českého týmu na mistrovství světa přišla i FIFA.