MS ve futsalu 2021: v Litvě začíná světový šampionát. Kdy hrají Češi?

Česká futsalová reprezentace se ve středu přesunula do Litvy, kde se odehraje mistrovství světa ve futsalu. Šampionát se uskuteční na třech místech. V Kaunasu, Vilniusu a Klaipédě, kde český tým odehraje první dva zápasy základní skupiny.

Program české reprezentace na MS ve futsalu 2021

Datum a čas Fáze Zápas pondělí 13. září, 17:00 základní skupina D Česko - Panama čtvrtek 16. září, 19:00 základní skupina D Česko - Brazílie neděle 19. září, 15:00 základní skupina D Česko - Vietnam

Litevský šampionát má 24 účastníků rozdělených do šesti základních skupin po čtyřech. Do osmifinále postoupí vždy první dva celky skupiny a také čtyři nejlepší mužstva z třetích míst. Česká reprezentace hraje ve skupině D postupně s Panamou, Brazílií a Vietnamem.

Na mistrovství světa se výběr trenéra Tomáše Neumanna dostal po dlouhé a trnité cestě. Základní kvalifikační skupinu odehrál už na podzim 2019 v Portugalsku, odkud postoupil z 2. místa do elitní skupiny kvalifikace. Tu Češi hostili v Brně a opět z druhé příčky postoupili do baráže. Na tu se vinou covidu-19 čekalo až do listopadu 2020. Po remíze 2:2 v Chorvatsku se hrála odveta v Brně. Skončila stejným výsledkem a v krásném penaltovém rozstřelu Češi zvítězili.

Cesta na mistrovství světa tedy nebyla jednoduchá. Český tým se dostal mezi sedmičku postupujících zemí z Evropy. „Každého postupu si vážím stejně. Ten do Litvy si budu určitě pamatovat kvůli covidu a kvůli nervy drásajícímu penaltovému rozstřelu s Chorvatskem. Byl to silný zážitek,“ vzpomínal na listopad 2020 předseda SFČR Otakar Mestek.

Očekávání od pořadatelské země jsou obrovská. Na mistrovství světa klade FIFA velký důraz. „Čeká nás top úroveň, což na této akci respektuji a těším se. Přeji to klukům i realizačnímu týmu. Hotely i haly budou skvělé,“ uvedl Mestek a pokračoval: „Pro všechny to bude obrovský zážitek. Organizačně i marketingově je laťka obrovsky vysoko.“

V roli předsedy futsalu prožil Mestek už tři světové šampionáty. Nejvíce vzpomíná na turnaj v kolébce futsalu. V Brazílii 2008. „Hráli jsme v Rio de Janeiru. Když FIFA oznámila, že bude šampionát v Brazílii, bylo snem pro každého, aby si tam zahrál. My jsme se tam dostali navíc přes Rumunsko. První zápas jsme hráli doma v Pardubicích jedna-jedna. Odveta skončila dva-dva a postoupili jsme na gól z venku. V Brazílii jsme navíc hráli velmi dobře.“

Futsalová reprezentace zahájí mistrovství světa v pondělí 13. září od 17 hodin středoevropského letního času. Jejím soupeřem bude Panama.

Zajímavosti - Lukáš Rešetár a Libor Gerčák startují na svém třetím MS v kariéře. - Otakar Mestek přijel na své čtvrté MS v roli předsedy futsalu. - Z realizačního týmu mají třetí účast na MS trenér Tomáš Neumann, asistent Vlastimil Bartošek, vedoucí týmu Radek Klier a kustod Ota Stejskal. - Poslední utkání MS odehráli Češi s Ruskem v roce 2012, kdy prohráli v osmifinále 0:3. - První účast ČR na MS – Taiwan 2004 (8. místo z 16 účastníků). - Druhá účast ČR na MS – Brazílie 2008 (11. místo z 20 účastníků). - Třetí účast ČR na MS – Thajsko 2012 (13. místo z 24 účastníků). - Litva je po Nizozemsku (1989) a Španělsku (1996) třetí evropskou zemí pořádající MS.