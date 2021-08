Futsal rozjíždí sezonu, start směřuje k MS. Snem kouče je porazit Španěly

Koronavirová pandemie zapříčinila minulý rok odsun řady sportovních událostí, výjimkou nebylo ani futsalové mistrovství světa. To se proto uskuteční až nyní od 12. září do 3. října v Litvě. Ještě než se na něj český národní tým vydá, odehrají se v tuzemsku dvě kola nejvyšší soutěže.

„Chtěl jsem to tak. Bylo by těžké jet hned z přípravy na šampionát. Pro některé hráče to bude vrchol kariéry. Přizpůsobili jsme tomu vše. Preferoval jsem přípravu v klubech. Mluvil jsem s trenéry a věřím, že kluci budou připravení, aby na mistrovství měli top formu a předvedli to nejlepší,“ uvedl na úterní tiskové konferenci trenér reprezentace Tomáše Neumann.

„Poslední dva roky jsme hráli vždy zápasy o něco. Neměli jsme moc prostor něco nového vyzkoušet, třeba i další hráče. Z podobných zkoušek nám vždy vylezly nové naděje. Teď ale hrajeme prakticky ve stejné sestavě, s tím nejzkušenějším, co máme, což jede i na mistrovství světa. Z jedné strany to pro mě nebylo těžké, ta nominace, ale z druhé je škoda, že jsme nemohli vyzkoušet nové hráče,“ dodal Neumann s tím, že národní tým chce jít zápas od zápasu, kdy cílem je postup ze skupiny. „Vypadá to, že bychom pak šli možná na Španělsko, které jsem ještě neporazil a takto na závěr by to byl hezký dárek,“ pronesl Neumann, který jako by naznačil, že po MS u týmu hodlá skončit.

Favoritem skupiny je Brazílie, Češi budou dále soupeřit s Panamou a Vietnamem. „Nejsou to lehcí soupeři. Mám je nastudované. Panama je silná na míči, individuálně, její hráči jsou rychlí, dobře fyzicky připravení. My budeme mít výhodu ve zkušenosti, máme odehráno víc těžkých zápasů, ale bude to opravdu náročné utkání. Totéž s Vietnamem. Ten má fyzicky a rychlostně velmi dobře připravené hráče. Pokud s nimi nebudeme mít dobrý pohyb, nebudeme důrazní, tak to budeme mít opravdu velice těžké,“ upozornil Neumann.

Jednou z hlavních postav reprezentace bude i na MS zkušený Lukáš Rešetár, který proradil, že půjde určitě o jeho poslední světový šampionát. „Další je za tři roky a to nevím, co bude. Po zranění, kdy jsem hodně odpočíval, se cítím velmi dobře. Mám na futsal chuť, těším se. Útlum, kdy jsem měl myšlenky na konec kariery, mě přešel. Těším se na ligu i na mistrovství světa. Dalšího už se ale účastnit nebudu. Nechci říct, že nebudu hrát futsal, ale ne na reprezentační úrovni.“

Rešetár je tahounem nejen národního týmu, ale patří i k lídrům Plzně, která bude obhajovat v nejvyšší soutěži mistrovský titul. „Vidím to podobně jako v minulé sezoně. Chrudim bude chtít zpět na vrchol, už to i prezentovala. Slavia hrála už v play off výborně. Počítat se musí i s Teplicemi a Spartou. Všichni se budou prát mezi sebou a rozhodne se v play off, kde půjde o detaily. Možná se přidají Mělník a Liberec,“ předeslal Rešetár a zmínil i to, že cílem Interobalu Plzeň bude i uspět v Lize mistrů. „Neznáme ještě soupeře a nevíme, v jaké části budeme hrát. Podle losu se ambice budou odvíjet. Čekáme také, zda dostaneme pořadatelství. Nemění to nic na tom, že ať budeme v áčkové nebo béčkové části, tak uděláme vše, abychom postoupili do další fáze.“

Více aspirantů na ligový titul vidí i předseda Svazu futsalu Otakar Mestek. „Myslím, že liga bude ještě vyrovnanější, než v minulé sezoně. Čtyři pět týmů bude usilovat o titul a rád bych, aby se k nim docvakl ješt někdo další. Plzeň, Chrudim, Slavia má zajímavý tým. Také Sparta a Teplice,“ řekl.