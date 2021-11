Do Plzně přijede Barcelona. Futsalisté vyzvou i mistry Slovinska s exsparťanem

Futsalisté Plzně postoupili do elitní fáze Ligy mistrů, na západ Čech přijede i Barcelona • Filippo Baioni

Futsalisté Plzně po úspěchu v základní skupině Ligy mistrů znají soupeře, které vyzvou v elitní fázi. Kromě belgického Halle-Gooik a slovinského šampiona Dobovce se tým trenéra Marka Kopeckého utká i s Barcelonou. „Stejně jako v předchozí fázi, i tentokrát nás čeká skupina smrti,“ poukázal na náročnost soupeřů plzeňský tahoun Tomáš Vnuk. Západočechy může těšit fakt, že v nelehkých bitvách budou mít k dispozici domácí prostředí. Skupinu C totiž hostí ve své hale, a to na přelomu listopadu a prosince. Do finálové části postoupí její vítěz.