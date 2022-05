Chrudim je jednu výhru od futsalového titulu. Rozhodl Torres

Brankář Interobalu Ondřej Vahala držel naděje týmu až do 48. minuty. • Richard Pavlík

Třetí zápas finále play off 1. Futsal ligy hostila v úterý Chrudim. Utkání plné emocí dospělo do prodloužení, ve kterém domácí zvítězili 3:1 a ve čtvrtek si budou chtít jet do Plzně pro titul.