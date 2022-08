Startuje futsalová liga: „nová“ Sparta i tři nováčci. Titul chtějí jen dva kluby

Mistrovská Chrudim kádr prakticky nezměnila. Trenér Conde zůstal a spolu s ním čeští reprezentanti a zahraniční opory jako Éverton či Torres. Do další sezony nastoupil dokonce i Roman Mareš! „Chceme ligu znovu vyhrát. Ale víme, že to, co jsme pro to udělali loňskou sezonu, už nyní stačit nemusí a my se musíme zlepšit ve všech aspektech hry, na čemž budeme tvrdě pracovat,“ slíbil Felipe Conde.

V kádru Chrudimi už není z Nejzbachu zapůjčený Libor Gerčák. Brankářská legenda vychytala poslední finálové penalty a vrátila se do Vysokého Mýta, které doplnilo 1. Futsal ligu po odstoupení Teplic. „Když máme v bráně čaroděje Libora Gerčáka, tak věřím, že najdeme tu správnou chemii a budeme se pohybovat v klidných vodách,“ přál si manažer týmu Petr Jeníček.

Titul zpátky do Plzně! Tak zněl rozkaz vedení Interobalu. Ze západu Čech odešli dva hráči a tři noví přibyli. Trenér Marek Kopecký měl z posil radost: „Lukáš Křivánek měl povedenou přípravu a věříme, že bude velkou posilou. Adam Knobloch se zatím adaptuje. Matěj Maur udělal velký pokrok a v přípravě hrál velmi slušně. Vedení klubu vyhlásilo, že si chce vzít titul zpět do Plzně. Budeme tvrdě pracovat, půjdeme zápas od zápasu a už jen čas ukáže, jestli se nám naše cíle splní.“

Liga znovu nabídne tuhé boje, které se budou přelévat z bojů o play off do bojů o záchranu. Záchranářským problémům by se měla vyhnout obě pražská „S“. Slavia sice přišla o dvě zahraniční opory Leovského a Daniela, nicméně klíčová osa týmu zůstala a je znovu o rok zkušenější. Tým povede nově trenér Zdeněk Sláma.

Sparťanský kouč Beni Simitči naopak znovu postavil nový kádr, který bude stavět na hráčích kosovské reprezentace. Do role kapitána se vrátil z domácího angažmá Azem Brahimi. „Chrudim a Plzeň jsou jasnými favority ligy a my se jim to budeme se snažit co nejvíce znepříjemnit,“ slíbil kouč Sparty.

Změny v kádru má také brněnský Helas. „Zásadním pozitivem je příchod všech nových hráčů, kteří sebou přinášejí zkušenosti, automatismy a návyky z klubů, které pracují na plně profesionální úrovni,“ těšilo trenéra Tomáše Galiu. Do jeho týmu se vrátil brankář Mykytjuk a hráči jako Havel, Zdráhal, Lukšija či Mužík.

Kromě již zmiňovaného Nejzbachu bude hrát zbytek týmů jak souběžně o play off, tak i o záchranu. Dvanáctičlenná soutěž je v tomto vyrovnaná a nekompromisní. Dva týmy sestupují, prvních osm hraje play off.

Do play off chce z co nejlepší pozice Mělník, Liberec, ale i Česká Lípa. Totéž můžeme čekat i od Spartaku Perštejn, který si v roli nováčka přivedl zajímavé posily. Z Německa se do Čech vrátil reprezentant Daniel Klíma, bývalý reprezentant Michal Belej a navrátilec z profesionálního fotbalu David Černý. „Posílili jsme již hráčský kádr a nyní nás čeká mnoho práce, jelikož jsme si vědomi toho, že je to dlouhodobý proces. Musíme neustále pracovat a být trpěliví,“ řekl kouč Spartaku Perštejn Nenad Veljkovič. Prioritou pro něj zůstává záchrana.

Stejný cíl má ústecký Rapid a také nováček z Olomouce. „Budeme chtít ukázat, že máme mnoho šikovných futsalistů. Na start sezony se těšíme celé léto,“ popsal náladu v kabině SKUP Olomouc prezident klubu Nikolas Tilkeridis.

Program 1. kola:

Pátek 26. srpna 20:00 | SK Olympik Mělník – FK Chrudim

Pátek 26. srpna 20:00 | Sparta Praha – SKUP Olomouc

Pátek 26. srpna 20:30 | FC Démoni Česká Lípa – Helas Brno

Neděle 28. srpna 18:00 | TJ Spartak Perštejn – SK Slavia Praha

Neděle 28. srpna 19:30 | FC Rapid Ústí n. L. – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto

Neděle 28. srpna 19:30 | FTZS Liberec – SK Interobal Plzeň