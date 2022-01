Klíma po covidu vystřílel výhru. První tréninky jsem byl nervní, přiznal

Představoval jste si takový nástup do turnaje?

„Na začátku mi vyšlo úplně všechno, takže asi ne. (úsměv) Bylo to pro mě trošku těžké s dechem, ale je to evropský šampionát. Člověk prostě chce a možná i musí. Jsem rád, že jsem týmu dokázal pomoct. Oproti Španělsku, kdy jsem nehrál, jsem ukázal pokrok. Všichni jsme tady od toho, abychom udělali maximum pro mančaft.“

Chytl jste se hned od začátku. Dodaly vám první góly sebevědomí?

„Nebudu lhát, je to obrovská psychická vzpruha. Pak jsem se celý zápas cítil dobře. Padalo mi to tam až na nějaké šance dál. V brance Bosny byl výborný brankář, který asi taky musí něco chytit.“

Jak jste na tom po nákaze covidem?

„Byl jsem trošku zničený, měl jsem chřipkové příznaky a čtrnáctidenní karanténu. Ta mi skončila sedmého ledna. Nikdo na mě netlačil, trenéři mi dali čas. První tréninky jsem byl nervní, protože mi to nešlo. Na hřišti ještě nevydržím dlouho. Ale myslím, že jsem se dobře připravil. Jsem rád, že jsem dostal šanci a trenérům důvěru oplatil. Doufám, že všichni dokážeme do pondělí zregenerovat.“

Jak vám bylo, když soupeř snížil až na rozdíl dvou branek?

„Pokyny jsme plnili, taktiku dodrželi. Bohužel nám tam něco nespadlo, což se stává. Takové pasáže v zápase jsou. Pořád jsme do toho dávali maximum a nakonec je z toho vítězství o osm gólů.“

Byl to váš nejlepší zápas v národním týmu?

„Asi hlavně nejdůležitější. Na mistrovství Evropy jsem nikdy předtím nenastoupil, byl jsem jen na lavičce. Z tohoto pohledu to byl můj nejhezčí zápas. Před dvěma lety ve Vídni jsem se zranil, loni se do Egypta neletělo. Kdyby se mi něco stalo potřetí, bylo by to hodně hořké. Je nádherné reprezentovat svoji zem. To je asi nejvíc pro každého hráče.“

Co jste říkal na „výkon“ českých fanoušků?

„Je to super. Jediná škoda, že jich nemůže být víc. I tak dokázali vytvořit obrovskou atmosféru. Vážíme si toho, že lidi chodí. Pro mě je to domácí mistrovství. Všichni si to užíváme. Doufám, že nás přijdou podpořit i proti Švédsku. To bude zápas o postup do hlavní části.“

Švédové nahlásili dva nakažené hráče. Cítíte větší šanci na úspěch?

„Jsme tady od toho, abychom se pokusili vyhrát. Švédi jsou favorit, ale náš cíl je jediný. Musíme se nastavit tak, že bereme jenom vítězství.“