Házenkářky čeká zápas o všechno. Pomůže návrat opory po nemoci

Při páteční kalamitě byla, ale seděla jen na tribuně. Dominika Zachová onemocněla při posledním soustředění před cestou na šampionát, angínu musela léčit antibiotiky, ale už je fit a vyrazila týmu na pomoc.

„Cítím se dobře a myslím si, že budu připravená zabojovat proti Srbsku. Chci zkusit trénovat a znovu se pořádně zapojit,“ řekla v rozhovoru pro svazový web před nedělní bitvou.

Češky v pátek s Rumunkami vedly až o šest gólů, ale nakonec prohrály 28:29. Dostaly se tak do potíží. Při porážce se Srbskem by zůstaly ve hře jen tehdy, pokud by v neděli Rumunky porazily favorizovanou Černou Horu.

„Snažila jsem se fandit, co nejvíce to šlo,“ líčila Zachová svůj zážitek z tribuny. „Ale bylo to strašně těžké. Během zápasu jsem si ale vůbec nepřipouštěla, že by se dalo prohrát. Bohužel to tak dopadlo. Je to sport a někdy to takhle prostě skončí. Bolí to, ale na to teď tady není prostor. Už se musíte soustředit na další zápas.“

Je připravená, že v Debrecínu čeká český tým proti Srbsku podobně bouřlivá atmosféra jako v pátek v zápase s Rumunkami.

„Rumunů tam bylo doopravdy hodně. Pak jsem v televizi viděla Srbky s Černou Horou, a na zápasech s nimi to bude dost podobné. Mají to blízko. Ale myslím, že je určitě lepší tam mít takovou podporu, než aby v hale bylo ticho,“ řekla Zachová.