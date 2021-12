Češky vedly s Dánskem 4:0, pak už na MS jasně dominoval soupeř, vyhrál 29:14

České házenkářky prohrály na mistrovství světa ve Španělsku v druhém utkání osmifinálové skupiny s vysoce favorizovaným Dánskem 14:29. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného vstřelily první čtyři branky utkání, ale na turnaji dosud stoprocentní severský tým ještě do pauzy otočil skóre a pak už zcela dominoval. V druhém dějství dal národní celek jen pět gólů. Češky už po středeční porážce s Jižní Koreou ztratily naději na postup do čtvrtfinále.

Bašného tým v neděli zakončí účinkování na šampionátu zápasem s Kongem a bude hrát o to, aby neskončil v šestičlenné osmifinálové skupině poslední. Zatím jsou Češky v tabulce bez bodu. Na turnaji počtvrté z pěti utkání prohrály, porazit dokázaly jen Slovensko v přímém souboji o postup ze základní skupiny. Z osmifinálové části projdou do vyřazovací fáze vždy jen první dva týmy ve skupinách, Dánky už mají postup jistý stejně jako rovněž neporažené Němky.

Dánky v předchozích čtyřech duelech na turnaji pokaždé zvítězily minimálně o 11 gólů, a i když se jim to povedlo i dnes, v samém úvodu je český tým zaskočil. Bašného svěřenkyně nečekaně vstřelily první čtyři branky a vedly 4:0. Severský favorit poprvé skóroval až v páté minutě, ale za dalších sedm minut už otočil stav poté, co Češky skoro osm minut střelecky „mlčely“.

Bašného celek potkal v ofenzivě ještě do poločasu další několikaminutový výpadek a Dánky odskočily do tříbrankového vedení. Český tým přitom ještě několikrát zachránila skvělými zákroky gólmanka Kudláčková, podobně jako na druhé straně soupeře Toftová.

„Byl to zápas dvou poločasů. Přestože jsme i v tom prvním prohráli, zasloužili jsme si v něm lepší výsledek. V první půli jsme byli schopni fyzicky ubránit hráčky soupeře a v útoku se nám dařilo, protože jsme byli schopni zrychlovat naše akce,“ řekl v nahrávce pro média Bašný.

Po změně stran již favorit naprosto dominoval. Český celek se v druhé půli poprvé prosadil až v 39. minutě, a to už Dánky vedly šestibrankovým rozdílem. Kouč Bašný poslal poprvé na šampionátu do hry i Kašpárkovou a brankářku Michaelu Malou, které se v předchozích čtyřech zápasech do sestavy nedostaly.

Severský tým v poklidném tempu navyšoval skóre, naopak Češky se druhou půlí protrápily a v závěru je potkal další střelecký půst, který trval posledních téměř 10 minut. Reprezentantky prožily gólově druhý nejhorší zápas v samostatné historii.

„V druhém poločase už to nešlo. Hráli jsme proti skoro nejlepší obraně na světě s výbornou brankářkou. Nehráli jsme tak dobře, jak jsme měli, abychom dali těch gólů víc. Možná, že kdyby v prvním poločase vypadal zápas trochu jinak, dali bychom třeba víc branek. Poslední zápas musíme vyhrát, abychom odjeli se vztyčenou hlavou,“ uvedl Bašný.

Na minulém mistrovství světa předloni Češky chyběly, ale před čtyřmi lety nečekaně došly až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovily nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Osmifinálová skupina III (Granollers)

ČR - Dánsko 14:29 (9:12)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, M. Malá - Knedlíková 1, Kordovská, Andrýsková, Mikulášková, Hurychová, Stříšková 1, Franková, Zachová 1, Kovařová 4, Jeřábková 3, V. Malá 2, Holanová 1, Kašpárková, Cholevová 1.

Nejvíce branek Dánska: Friisová 4. Rozhodčí: Belkhírí, Ali Hamídí (oba Alž.). Sedmimetrové hody: 1/1 - 4/2. Vyloučení: 4:4. Diváci: 1019.