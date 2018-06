Famózní obrat podpořil šance na MS. Házenkáři udolali Rusko o gól

Stanislav Kašpárek v play off o postup na MS házenkářů • ČTK

Čeští házenkáři se radují z vydřeného vítězství nad Ruskem v play off o postup na mistrovství světa • ČTK

Čeští házenkáři porazili v úvodním utkání play off kvalifikace mistrovství světa Rusko po fantastickém obratu v závěru 27:26. Reprezentantům nevyšel úvod a v prvním poločase prohrávali až o sedm branek. Ve 43. minutě však srovnali a v závěrečných sekundách rozhodl Roman Bečvář. Odveta se hraje v úterý v Permu.

Český tým v play off usiluje o druhý postup na velký turnaj po sobě. V lednu reprezentanti překvapili na evropském šampionátu šestým místem, kterým vyrovnali nejlepší výsledek v samostatné historii.

Kvalifikace na MS se ale českému týmu nedaří, mezi světovou elitou startoval za uplynulých deset let jen jednou v roce 2015 v Kataru. Před šesti lety vypadl v play off s Ruskem.

"Nebyli jsme v lehké situaci, je cenné, že jsme to vydřeli. Všichni tam nechali všechno, klobouk dolů. To vítězství je strašně cenné i z psychologického hlediska. Samozřejmě Rusové budou hrát doma, ale ztratili zápas, který možná mohli vyhrát o hodně. Viděli jsme, že se s nimi dá hrát," řekl novinářům jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip.

Český celek sice v úvodu poslal Kašpárek do vedení 1:0, ale od té doby měli v první půli jednoznačně navrch Rusové. Domácí si na začátku vůbec nevěděli rady s vysokou obranou hostů, lacino ztráceli míče a sborná převážně z rychlých sérií šesti gólů získala vedení 6:1.

Čechům se nedařilo ani v obraně a po čtvrthodině prohrávali už 4:11. Nečekaně brzy tak došlo ke střídání v domácí brance, kde Mrkvu nahradil Štochl, který se na závěr kariéry ještě vrátil do reprezentace.

Gólmanský veterán se uvedl několika zákroky a jeho spoluhráči šňůrou čtyř tref snížili na 8:11. Národní celek ještě v první půli dvakrát útočil na snížení na rozdíl dvou branek, ale nejprve se neprosadil Horák a pak Babák ze sedmičky napálil jen břevno. Brankou v poslední sekundě úvodního dějství šli Rusové do kabin s náskokem 17:12.

"Začátek bídný v útoku, hráli jsme staticky, oni to pak dokážou číst. Můžeme je přehrát jedině v rychlosti. Dostali jsme se několikrát na minus tři, ale vlastními chybami jsme se nechali potrestat," uvedl Filip.

Od úvodu druhé půle Štochl mezi tyčemi doslova čaroval. Rusům likvidoval jednu stoprocentní šanci za druhou, třikrát se blýskl famózním zákrokem i v oslabení a Kotrč v 41. minutě po brejku snížil na 17:18. Hostující lavička si následně vzala oddychový čas.

Češi se dostali do euforie, ve 43. minutě výborně zapracovala obrana a Hrstka z dalšího úniku srovnal na 19:19. Rusové, kteří chyběli na lednovém evropském šampionátu, si vzali zpět tříbrankový náskok, ale domácí tým se nevzdal a v posledních třech minutách předvedl nevídaný obrat z 24:26 na 27:26.

"V poločase jsme si řekli, že musíme hrát míč po míči. Obrana fungovala velmi dobře, Petr Štochl chytal fantasticky. I v útoku jsme hráli líp. V házené jde otočit vše, na týmu bylo vidět, že chce," uvedl Filip.

Základ položil svými zákroky Štochl, Horák se Šlachtou zařídili vyrovnání a vítězný gól dal čtyři sekundy střelou do středu branky při hře bez gólmana Bečvář. "Nechali jsme to hrát až na konec. Situace byla na mně, bylo mi řečeno, že když už, tak abych střílel," uvedl Bečvář.

Štochl se dnešním zápasem rozloučil s kariérou. "Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být. Byl to můj poslední zápas, takhle jsem si to představoval. Kluci mě na odvetu nepřekecají. Ani nemám vízum, takže bych to prostě ani tak nestihnul," uvedl Štochl.

ČR - Rusko 27:26 (12:17)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Štochl - Hrstka 6, Bečvář 2, Landa, Jurka, Horák 2, Kotrč 1, Kašpárek 5, Babák 6, Šlachta 3, Škvařil, Zdráhala, Číp, Mubenzem, Zeman 2.

Nejvíce branek Ruska: Šiškarev 5, Kiselev 4. Rozhodčí: Jurinovič, Mrvica (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 3/2 - 3/3. Vyloučení: 2:0. Diváci: 1200.