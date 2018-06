Po Rosickém má rozlučku i házenkář Jícha. A bude to silné kafe, tuší

Jak jste na tom tedy týden před akcí. Už se dostavuje nějaká nervozita?

„Nervózní ještě nejsem, protože jsem těmi přípravami zaneprázdněný, že nemám prostor myslet na to, jaké to pro mě bude. Ten timing akce je i udělaný pro ty hráče tak dobře, aby měli hned po sezoně možnost přijet do Česka. Je to pro mě i náročnější, že se nyní stěhujeme, takže jsem momentálně mezi krabicemi a do toho mi v neděli mi začíná A-Licence. Musím se na to připravit.“

Inspiruje vás třeba i rozlučka, kterou má tuto sobotu Tomáš Rosický?

„Mě obecně sportovci inspirují. Sám jsem měl možnost se aktivně podílet asi na deseti rozlučkách významných házenkářů a to mě také inspirovalo. Důležitá je ale má vize a představa, jak bych to chtěl mít. A mít rozlučku na zimním stadionu v Plzni, kam jsem chodil s tátou, když jsem byl malý na hokej, kde jsem koukal třeba na Jardu Špačka a celý ten stadion mi tehdy přišel tak gigantický, je pro mě až neuvěřitelné a dojemné. Inspirovala mě tedy spousta rozluček a třeba Tomáš, jako jeden z nejlepších fotbalistů české historie, si velké rozloučení také zaslouží.“

Nebojíte se, že budete naměkko?

„To k tomu asi patří… nemám problém se schovávat za emoce. Není můj styl se stáhnout do sebe. Zatím si to moc nepřipouštím, ale když si pročítám, kdo všechno přijede, vnímám jejich reakce a až je pak uvidím v mé rodné Plzni, kam by se normálně tihle lidé nepodívali a oni přijedou kvůli mně, tak to bude silné kafe. Bude to definitivní tečka za mou úžasnou kariérou, kterou jsem si sice zavřel už dávno, ale tahle tečka přeci jen chyběla. Už se na ni těším.“

Jaké tedy máte reakce od pozvaných hvězd, kteří za vámi přijedou?

„Samozřejmě jsem s nimi v kontaktu… musí se řešit různé organizační věci a tak. Někdo chce vědet, jestli si má vzít oblek, další jestli půjdeme na pivo tam nebo tam, jiný jestli by mohl spát někde v Praze… je to celkem vtipné. Snažil jsem se jim ale vše podat a všichni se obrovsky těší. Byl jsem třeba teď na Final Four Ligy mistrů, kde byla i část lidí, kteří budou v Plzni a všichni to mají v kalendáři jako svou hlavní akci. Jsem hrozně moc dojatý.“

O ROZLUČCE FILIPA JÍCHY

- Unikátní rozlučkový zápas Filipa Jíchy se uskuteční v sobotu 16. června od 17.30 hodin v hokejové Home Monitoring Areně

- Vstupenky v rozmezí od 90 do 180 Kč můžete zakoupit na: www.sazkaticket.cz

- Po celý den budou v Plzni probíhat doprovodné akce spojené s Jíchovou rozlučkou. Ta hlavní se odehraje v sobotu v prostorách zrekonstruovaného areálu DEPO2015, tedy pár metrů od zimního stadionu, kde vyroste Fanzona. Otevřena bude od 11 - 16 hodin, nabízí i 300 parkovacích míst.

- Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. Pro děti i dospělé bude připravena řada aktivit - přesnost střelby (házená), malý fotbálek, razance střelby (fotbal/házena), trampolíny, překážková dráha atd.

- Ve 13.30 hodin se uskuteční autogramiáda Filipa Jíchy a hvězdných spoluhráčů. Celou akci moderuje Jiří Pelnář, připravené jsou i soutěže o vstupenky na Poslední zápas Filipa Jíchy

- V areálu DEPO205 bude také výstava trofejí, které slavný plzeňský rodák během kariéry nasbíral, včetně poháru pro vítěze Ligy mistrů či trofeje pro nejlepšího hráče světa

Z hlavních házenkářských hvězd dorazí Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, Gudjon Valur Sigurdson, Stefan Lövgren, Kim Andersson, Kiril Lazarov, Peter Gentzel, Dominik Klein, Marcus Ahlm, Víctor Tomás, Raul de Troise, z Čechů Jan Filip, Karel Nocar, Daniel Kubeš či Petr Štochl. Přijedou také šéfové klubů THW Kiel či FC Barcelona