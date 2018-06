Nadšená Jíchova manželka: Takhle dojatého ho neznám, bylo to skvělé

V osmnácti letech jí Filip Jícha řekl, že bude hrát za slavný Kiel a stane se nejlepším házenkářem planety. Co slíbil, to dodržel. HANA JÍCHOVÁ tento neskutečný příběh každodenně prožívala jako jeho kamarádka, partnerka a posléze manželka. „To, co dokázal, mi k němu pasuje,“ říká v rozhovoru pro Sport sympatická černovláska. Sobotní rozlučková show v Plzni ji nadchla.

Jícha o své rozlučce: Naprosto předčila má očekávání, poprvé v životě se mi třásla kolena

Vždy stojí při něm, vychovávají spolu dvě děti. Hana Jíchová byla manželovi Filipovi oporou také při jeho rozlučce s aktivní kariérou. Když se nakumulovaly pozitivní emoce tisícovek svátečně naladěných lidí na jedno místo, cítila se nádherně. Plzeňský zimní stadion dal Filipovi Jíchovi kredit za to, jak kluk ze Starého Plzence dobyl házenkářský svět. „Všichni byli nastavení tak, že ani nebylo možné, aby bylo něco špatně,“ rozplývala se jeho choť.

Nepřekvapilo vás, jak se Filip nechal při své rozlučce dojmout?

„Taky ho takového neznám. Asi ho to smetlo. I když jsem myslela, že už to má v sobě zpracované“ (úsměv)

A vás?

„Mě to smetlo dva dny předem. Teď už jsem na to byla připravená a užila jsem si tu lásku, která přicházela odevšad, úplně nádherně. Byl to krásný zážitek. Je neuvěřitelné, kolik přišlo lidí. V tolik jsme vůbec nedoufali. Do toho hráči, kteří se kvůli němu sjeli. Dále přátelé, kamarádi, fanoušci handballu a celá rodina. Od tetiček po strejčky. Všichni na jednom místě.“

To je unikátní, co?

„Náš život je takový kočovný, vždycky máme toho jenom kousek. A nyní se všechno nakumulovalo v jednom bodě. Byl to hodně speciální moment.