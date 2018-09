Obhájit titul? Bude to desetkrát těžší, tuší v Karviné. Mají i nové logo

Po dlouhých osmi letech se házenkáři Baníku Karviná znovu prodrali k mistrovskému titulu. Jedenáctému v klubové historii. V nadcházející sezoně, která v sobotu začíná prvním kolem, chtějí přidat další. „Bude to ale desetkrát těžší,“ upozorňuje matador Michal Brůna. „Tady se totiž za osm let, co v Karviné titul nebyl, na nás zapomnělo. Medaile si dělily Plzeň, Lovosice, Dukla a s Karvinou nikdo nepočítal. Teď se budou chtít všichni na mistra vytáhnout, porazit jej.“