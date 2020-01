Opora házenkářů Horák: Jícha jako trenér? Větší puntičkář, než když hrál | iSport.cz

Házel do placu vtípky, i když jeho cesta autem na sraz do Brna před EURO ve Vídni byla docela dobrodružná. „Samozřejmě mě trefil kamínek do okna. To mi nikdo neproplatí,“ povzdechl si naoko Pavel Horák (37), vůdce české obrany.

Máte dobrou náladu, co?

„Super. Jsem výborně naladěný. Nefungovaly mi ostřikovače, dostal jsem kamínkem do okna. Musel jsem to hned nechat zalepit. Všechno jsem to stihl. Manažerské schopnosti.“

Forma je?

„Odpovídající… Přišel jsem do Kielu s tím, že budu k dispozici, když se hlavní dva obránci, kteří jsou používáni i v útoku, zraní anebo přetíží. Na začátku se zranil Weinhold, takže jsem hrál hodně. Pak se zase všichni uzdravili, takže je má vytíženost menší. Občas jsem si zahrál i dost. Do útoku se dostanu velice zřídka. Ale byl to ten nejlepší krok, co jsem mohl udělat. Kousek od tréninkového centra je golfové hřiště. Trénujeme ráno, takže mám celý den volno. Zápasů je hodně, podíváme se po Evropě. Dokonce i vlakem.“

V reprezentaci jdete dopředu častěji a docela vám to tam padá. Jaký je plán pro EURO?

„Aby to padalo…Stoprocentně budu v útoku víc než v Kielu. Ale že by to na mně stálo? Já tam jenom rychle přeběhnu z obrany a pak se honeme schovám na střídačku, abych se vydýchal.“

Na turnaji vás opět čekají neoblíbení Makedonci. Pijí vám po těch zkušenostech s nimi krev?

„Nepijí. To spíš Rumuni. Ti z Transylvánie. V noci.“

Jak dopadnete ve skupině?

„Postoupit může každý. Ukrajinci, Makedonci i Rakušani jsou šikovní kluci. Lazarov (nejlepší střelec Makedonie) hraje? To nebude sranda. Třeba si něco udělá.“

V německém Kielu vás trénuje Filip Jícha. Jaký je v roli začínajícího kouče?

„Filda je dobrej trenér. Jsem spokojený. Nemůžu si na něj stěžovat. Je profesionál, bere to zodpovědně. Velké přátelství tam nepěstujeme.“

Je takový puntičkář, jakým byl jako hráč?

„Ještě větší. Má na to víc času.“

Myslíte, že po šestém místě na evropském šampionátu 2016 dorazí do Rakouska hodně českých fanoušků?

„Předloňský úspěch…To už proteklo piva. To si nikdo nepamatuje. Ale co jsem slyšel, někteří přijedou z Alp. Vezmou to po cestě z hor. Když budou dupat lyžákama, tak je uslyšíme. Přijeďte, prosím! Doufám, že přijedou i mí známí. Ale do Vídně se jede přes jižní Moravu. Píchnete kolo u sklípku a mám po rodině. Dálnice do Rakouska ještě není dodělaná, naše silnice taky nic moc. Tak uvidíme, kolik lidí tam trefí.“