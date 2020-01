Blechy v posteli, kraksny, bez míčů. I tak se hraje o kontinentální titul | iSport.cz

Český reprezentant Ondřej Zdráhala se prodírá do zakončení v zápase s Chorvatskem na mistrovství Evropy • Reuters

Po světě se bojuje o kontinentální tituly v házené a také o účast na mistrovství světa za rok v Egyptě, jenže zatímco na evropském šampionátu využívají hráči komfort Rakouska, Norska a Švédska, Jihoameričané si musí vystačit s často až nedůstojnými podmínkami brazilské Maringy. Chyběla voda, míče, internet... Zato v postelích je toho víc, než by být mělo. A do toho všeho dostává narychlo seskládaná reprezentace Bolívie jeden výprask za druhým.

Mistrovství Střední a Jižní Ameriky se v aktuálním formátu hraje poprvé. Ne snad, že by na subkontinentu populární sport neznali, jenže původní jihoamerická federace byla zrušena a aktuální šampionát má nového pořadatele. A organizace v Brazílii slušně řečeno hapruje.

Když argentinští Los Gladiatores dorazili do města Maringá, překvapil je už autobus, který je měl odvézt na hotel. Svoje nejlepší léta měl dávno za sebou a Argentinci, zvyklí z klubových soutěží na evropské standardy, se museli pořádně namačkat.

Jenže to nebylo všechno: V postelích na hotelu házenkáři údajně našli blechy, nefungovala klimatizace, snídani si museli zajistit sami v blízké kavárně a organizátoři nezajistili v hale pitný režim, internetové připojení, oddělené šatny a dokonce ani míče. „Hráli jsme s vlastními tréninkovými. Jak se dá uspořádat mistrovství bez míčů?“ divil se Argentinec Federico Pizzaro. I další hráči své zážitky sdíleli na sociálních sítích.

„Omlouvám se,“ napsal na Twitter brazilský internacionál Diogo Hubner, aniž by měl s organizací cokoli společného. „A tohle je jen příklad, jak vypadá házená v Brazílii. Když je takhle organizován tak důležitý turnaj, představte si, jak to vypadá jinde.“

Cestou na první zápas navíc argentinský dopravní prostředek uvízl v drátech elektrického vedení. Vše vyřešil Diego Simonet – hvězda francouzského Montpellier našla v autobuse jakousi tyč a drát zvedla.

Bueno... No mas preguntas su señoria.

ESTO es el traslado de los @GladiadoresHB para jugar un partido del Pre-Mundial en Maringá, Brasil



Video: Familia Simonet pic.twitter.com/eun3AvSqLP — Pasion Handball (@PasionHB) January 21, 2020

„A takhle teď vypadá Brazílie před světem. Je to smutné, ale doufám, že se něco změní. Slibuju, že my sportovci pro to uděláme všechno,“ tweetoval Diogo Hubner.

Výsledek prvního zápasu byl jednoznačný, Argentina porazila Bolívii 82:7. Jenže Bolivijci nejsou na turnaji v roli rovnocenných partnerů, ale na pozvání. Dorazili narychlo místo reprezentace Peru, která přes veškerou snahu nesehnala peníze, aby se do Maringy dostala.

Bolívie, kde první házenkářský klub vznikl v roce 2013, během tří dnů splašila reprezentaci, ale kvůli dopravní nehodě jednoho ze dvou autobusů dorazila na jih Brazílie pouze ve dvanácti lidech. Navíc jde výhradně o amatéry, to je pak jednoduché být proti brazilským či argentinským hvězdám pro smích. Z pěti zápasů mají Bolivijci skóre 32:318. Jenže kdyby turnaj nehrálo aspoň šest týmů, nemohla by Jižní Amerika dostat tři místa na MS…

Díky stížnostem házenkářů se už mají jejich podmínky na šampionátu krůček po krůčku lepšit. Hlavní favorité z Brazílie a Argentiny si mezitím zajistili umístění v nejlepší trojce a tím pádem i postup do Egypta, kde se dá čekat trošku jinačí servis.