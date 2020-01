ME házená 2020 | Zklamaný kapitán Zdráhala: Věřím, že to trenéři rázně rozeberou! | iSport.cz

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Zklamání. Házenkáři na EURO pokazili duel s Běloruskem a kapitán týmu Ondřej Zdráhala měl z výkonu nedobrý pocit. Nepřišlo mu, že by všichni dali do důležité bitvy maximum. „Nerad bych se rozohnil a říkal vám všechno, co mám na srdci,“ uvedl nejlepší hráč Česka po porážce 25:28 se soupeřem na podobné úrovni.

Jak vám je? Na Bělorusko jste si věřili.

„Musíme si to rozebrat. Teď jsou v tom emoce.“

Jste naštvaný, zklamaný?

„Je v tom obojí. Kdybychom prohráli a věděl jsem, že byl soupeř lepší než my jako Španěl, tak to tolik nebolí. Neříkám, že do toho nedali všichni všechno. Ale dnes jsme chtěli dva body a nepřišlo mi, že k tomu všichni přistoupili tak, abychom je získali.“

Ve skupině jste dál na nule. Straší to?

„Straší. Ještě máme Chorvaty a Němce. Chorvat chce každý turnaj do finále a letos má ten mančaft opravdu vynikající. Němec, to je klasicky výborná obrana s velice dobrými hráči. Je to jenom sport. Když do toho dám všechno a prohraju, cítím zadostiučinění, že jsem tam dal maximum. To tam musí být. Dneska to tam úplně nebylo. Věřím, že trenéři to rozeberou rázně.“

Co síly?

„Nevím, jak ostatní. Já se cítím dobře. Máme dobré maséry, rehabilitaci. Ale já hraju jen v útoku. To je jednodušší než hrát obrana-útok.“

Jak se připravíte na poslední dva zápasy?

„Na turnaji už jsme ztratili čtyři body. S Rakušanem jsme odehráli dobrý zápas, bohužel se to nepovedlo. S Běloruskem to z naší strany dobré nebylo. A to mě mrzí. Španěly neberu. Tam by to byl jen příjemný bonus.“