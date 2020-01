ME házená 2020 | Mubenzemův NEJ zápas. Jsem nadšenej, zářil exotický Čech | iSport.cz

Jak vám teď je?

„Krásný, nádhera. Je to super. Stejně jako předloni v Chorvatsku jsme dokázali postoupit. Možná se tato skupina zdála lehčí, ale byla vyrovnanější. Před posledním zápasem měl šanci každý tým. Já jsem nadšenej! Všichni do toho dali sto procent.“

Byl to nervózní zápas, co?

„Jo. Ze začátku to asi bylo vidět. Neproměňovali jsme šance, ale pak jsme to otočili do vítězného konce. Zlom nastal určitě ve druhém poločase v obraně, když jsme dokázali ubránit jejich hru v sedmi na šest a dávali jsme góly do prázdné branky. Plus samozřejmě zákroky gólmana.“

Jaké to je, když hraje soupeř v útoku v sedmi bez gólmana v bráně?

„Když to umí hrát, je to strašně náročné. Ale nakonec nám to pomohlo. Dali jsme do prázdné tři lehké góly.“

Vaše role v mužstvu je jiná než dřív. Cítíte to?

„Před dvěma lety jsem byl jako pravé křídlo. Teď jsem na pravé spojce. V klubu jsem hrál vždycky spojku.“

Co dál? Hned ve čtvrtek půjdete na Španělsko…

„Čekají nás velké týmy. Těším se na to. Půjdeme si to užít. Předloni nám dalo Španělsko o sedmnáct. Na to se těžko zapomíná.“ (úsměv)