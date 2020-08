Český unikát v házené: trio koučů v německé elitě. Proč jsou v kurzu?

Zapište si to za uši. Nikdy tu nic takového nebylo a nejspíš už ani nebude. Česká házená vyšle do nové bundesligové sezony mužů tři hlavní trenéry, což je unikum. Jen domácích Němců je na lavičkách víc! Jde o historický průlom, o který se zasloužili Filip Jícha (Kiel), Daniel Kubeš (Nordhorn-Lingen) a Alois Mráz (Coburg). „Už jsem to hlásil kolegům z jiných odvětví. Který sport to má? Je to rarita, úplná bomba,“ vydechne Michal Barda, bývalý vynikající brankář a kouč. V zamčené části článku kromě jiného najdete rozhovor s Aloisem Mrázem i vizitky všech tří trenérů.