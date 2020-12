Házenkářka Vodná byla na vrcholu: Přemlouvali mě, ale já chtěla dítě

Anna Vodná, dříve Anna Gebre Selassie , v rozhovoru s Alešem Valentou rozebírala milníky své kariéry i důležitá rozhodnutí, která vedla její životní cestu. Za jeden z nejtěžších momentů ve svém životě považuje okamžik, ve kterém si musela volit mezi sportovní kariérou a mateřstvím

„Na jednu stranu jsem tehdy strašně chtěla mít dítě, ale zároveň jsem věděla, že jsem v házené na vrcholu. Měla jsem různé nabídky a přemlouvali mě, abych u toho zůstala, ale já musela skončit. Tedy vlastně nemusela, ale věděla jsem, že tohle pro mě bude to nejlepší. A svého rozhodnutí nelituju,“ říká Anna Vodná, matka tříletého syna, kterého má spolu s hokejistou Michalem Vodným.

Ačkoliv měla slibně rozjetou sportovní kariéru, myslela sestra úspěšného fotbalisty Thea Gebre Selassieho i na to, že dělat sport na vrcholové úrovni nemůže napořád. „Nikdy jsem nechtěla být ten typ, co do pětatřiceti hraje a pak neví, co bude dělat. To byl můj velký strašák a proto jsem se rozhodla studovat,“ vzpomíná.

Aktuálně pracuje jako učitelka na gymnáziu, kde vyučuje tělocvik a biologii. Být trenérkou a předávat své zkušenosti mladým sportovcům ji ale nikdy nelákalo. „Nechci nikoho nikam tlačit a být ještě víc zásadová v tom, co se musí. Ve škole se to sice pojí se zodpovědností, ale trenér musí dosáhnout toho, co se po něm chce nebo je vyměněný,“ vysvětluje důvody, proč k trenérství nikdy netíhla.

Jak Anna vzpomíná na házenkářskou kariéru? Jaký měla vztah s bratrem v mládí a jací jsou její nynější žáci na gymnáziu? I to se dozvíte v dalším dílu podcastové sérié Red Bullu Západy kariéry, kterou provází bývalý akrobatický lyžař Aleš Valenta.

Epizodu podcastu Západy kariéry najdeš na Spotify, Apple Podcasts a dalších streamovacích platformách.