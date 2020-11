Neumannová k roli při MS v Liberci: Po kariéře jsem chtěla spíš rozšířit rodinu

Fenomenální česká běžkařka, která dnes pracuje jako referentka na ministerstvu obrany a stará se o armádní sport, přešla v roce 2007 z role sportovkyně rovnou do vysoké manažerské funkce. Jako předsedkyně organizačního výboru MS v klasickém lyžování kolem sebe slyšela i hodně kritiky - hlavně kvůli hospodaření celé akce. Šampionát totiž skončil druhem 92 milionů korun a řadou soudních řízení, které se táhly až do letoška.

Kdyby si Neumannová měla vybrat dnes, zvolila by pro sebe jinou cestu. „Nebylo to tak, že jsem chtěla ukončit kariéru a okamžitě naběhnout do takového podniku, který byl na české poměry obrovský. Původně jsem měla v plánu to zklidnit, třeba i rozšířit rodinu.“ Jediná dcera Neumannové se narodila už během její sportovní kariéry.

Přiznala, že nyní by se v takové roli, v jaké se ocitla v Liberci, cítila sebevědoměji. „Nicméně se stalo, že jsem k tomu byla hodně dotlačená a nahnaná přes lidi kolem mě, podnikatele a politiky. Přišlo to moc brzy… Kdybych to dělala nyní, 10 let po konci kariéry, bylo by to pro mě komfortnější.“

Při rozhovoru došlo na její šestinásobnou účast pod pěti kruhy, „promazané“ závody, výši jejího prvního platu či zálibu v autech. K čemu ji bylo studium andragogiky a magisterský titul? A kdyby se mohla vrátit v čase, změnila by něco? Producentem podcastu je Red Bull.