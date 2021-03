Cizinci v lize házenkářů. V Brně mají inspirovat, vydělají jako za kasou

Házenkářskou Strabag Rail extraligu vzali útokem cizinci. Na soupiskách dvanácti týmů jich najdete přes dvacet. To dřív nebylo. Hned pět legionářů má v kádru SKKP Handball Brno. Řeckého brankáře a čtyři Srby, z nichž tři nosí křestní jméno Nikola. „Je to N-line. Lidé si dělají srandu, že další posila bude zase Nikola,“ usměje se Pavel Hladík, kouč a sportovní ředitel klubu.

Dostat mezi české amatéry profesionalismus. To je podle Pavla Hladíka hlavní motiv angažování borců ze zahraničí. Byť jde o hráče druhé jakosti. Do Česka si nikdo nejde vydělat ani dobýt sportovní slávu. „Kluci se normálně uživí, ale nenašetří vůbec nic. Pokud by si v Kauflandu na pokladně vzali nějaký přesčas, byli by na tom možná stejně,“ poznamenává Hladík.

Proč jste vůbec v Brně vsadili na zahraniční borce?

„Souvisí to s celkovou situací. Když jsem před rokem přišel do Brna, nebylo tady dost hráčů, abychom vůbec mohli osmkrát devětkrát týdně profesionálně trénovat. Dlouhodobě tu chybí extraligový tým mladšího a staršího dorostu. Klub si nebyl schopen vygenerovat dostatek svých kvalitních hráčů, aby byli v extralize konkurenceschopní. Pokud jsme chtěli posílit, bylo jednou z mála možností vzít hráče ze zahraničí. Ten přinese nejen herní, ale i profesionální kvalitu. To potom posouvá celý klub. Navíc to není výrazně dražší než přivést českého hráče. Bohužel.“

Věříte jim?

„Mám s nimi dobrou zkušenost. Je fajn, když dva až čtyři v týmu jsou. My jich máme pět, což je o jednoho, možná o dva víc, než bychom chtěli do budoucna mít. Česká povaha je dost pohodlná.