Kouzlo sedmiček v Plzni. Nervy si nepřipouštíme, říká kapitán házenkářů

Po nedělní výhře vedete ve finálové sérii 2:1. Cítíte, že jste v Karviné udělali klíčový krok k titulu?

„Pomohli jsme si tím, ale zásadní krok potřebujeme udělat doma. Musíme potvrdit venkovní výhru a dotáhnout to do konce. Do Karviné jsme jeli s tím, že to určitě bude zase vyrovnaný zápas. Byli jsme spokojení s vítězstvím a teď se musíme plně koncentrovat na úterní utkání, kterým můžeme finále rozhodnout.“

Ve druhé půli jste vedli až o čtyři góly, jenže Karviná srovnala. Věřili jste si i tentokrát na rozstřel?

„Na sedmičky si věříme vesměs pokaždé. Máme dva kvalitní brankáře, pět střelců, kteří mají dobrou psychiku a dokážou udržet nervy. A většinou nám to vyjde.“

Pokud přičteme i předchozí finálovou sérii ze sezony 2018/19, byl to již čtvrtý rozstřel v řadě, ve kterém jste přemohli Karvinou. Říká se, že sedmičky jsou loterie, ale tady to už možná vypovídá o něčem jiném, ne?

(usmívá se) „Jak už jsem říkal, v náš prospěch hrají dva kvalitní brankáři a velký počet střelců, kteří si věří. Psychika je na tom fakt důležitá. Teď už máme daleko víc zkušeností s vítězenými rozstřely a tím pádem je na nás tlak menší. Nervy si nepřipouštíme.“

Soustředíte se v tréninku na nácvik sedmimetrových hodů víc než jiné týmy?

„Myslím, že Karviná se na to taky zaměřuje, protože ví, že to může rozhodovat. Samozřejmě se tomu jak střelci, tak brankáři snažíme dát maximum a většinou to prostě klapne.“ (usmívá se)

Jak vypadá plzeňský trénink sedmiček? Je spojený s nějakými sázkami, hecovačkami?

„Brankář má pokyn, že musí chytit určitý počet sedmiček. A střelci zase musejí určitý počet dát. Podle toho pak přicházejí tresty.“

Nyní můžete doma slavit titul. Jak moc vám ale chybí bouřlivá atmosféra v hale?

„Je pozitivní, že část hlediště bude zaplněná, což nám chybělo vesměs celou sezonu. Zápasy na začátku play off byly takové smutné. Play off je pro diváky strašně atraktivní a byla škoda začínat bez diváků. Je dobře, že aspoň na ten konec to jde.“

Jste připraveni to znovu pokoušet přes sedmičky?

„Budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli v základní hrací době. Ale když dojde na sedmičky, tak to tak bude. Oba mančafty se už znají tak dobře, že předpokládám, že se bude znovu rozhodovat až na konci.“

Plzeň od roku 2014 slavila extraligový titul už čtyřikrát. V čem jako dlouhodobá opora vidíte největší sílu týmu?

„Parta, kterou máme v šatně, je stabilně dobrá. Samozřejmě jsou vždy nějaké příchody a odchody, ale stabilní kádr se drží dlouhou dobu pospolu. A vychází nám to. Ale musíme říct, že Karviná vesměs dominovala v základní části aktuální sezony.“

Ve finále ovšem hrají ve váš prospěch zkušenosti…

„Play off je jiná soutěž, to je pravda, to není žádné klišé. Je tam daleko větší příprava na každého soupeře. Hráči, kteří si tím neprošli a nejsou na to zvyklí, tak to pro ně může být změna. My hrajeme několikáté finále, jsme na to zvyklí a dokážeme se koncentrovat na každý zápas. Snad to v úterý dotáhneme.“

Cítíte napětí?

„Já rozhodně žádný psychický tlak necítím. Ale můžu říct, že v Karviné jsme trochu pod tlakem byli, kdybychom prohráli, tak bychom měli nůž na krku. Teď když jsme sérii otočili, tak je tam to pozitivní. Musíme do toho jít i doma s maximální koncentrací. Víme, že výhra nepřijde sama. Karviná nebude zlomená, musíme do toho dát maximum.“

Nemohly soupeře nalomit dvě smolně ztracené koncovky? V Plzni, ve druhém finále, jste Karviné dali vyrovnávací gól v poslední sekundě ze sedmičky…

„Ten zápas u nás ukázal nezkušenost soupeře – nevěděli, jak dohrát vyhraný zápas. Kdyby nevzali střelbu, tak jsme už neměli prostor na to vyrovnat. Zkušenosti, obzvlášť v play off, jsou k nezaplacení. Ty rozhodují.“