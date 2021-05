Kouč Trtík po postupu házenkářů na ME: Jestli zůstanu? Jedno mi to není

Je vyčerpaný. Ale šťastný a hrdý na tým. Rastislav Trtík (60) přivedl české házenkáře na mistrovství Evropy, které budou v lednu hostit Slovensko a Maďarsko. Nedělní triumf nad Ukrajinou potvrdil druhé místo ve skupině za Ruskem. A co bude dál s trenérem, angažovaným původně jako záskok jen pro kvalifikaci? Dá se očekávat, že mužstvo povede i při vrcholu sezony. „Pocházím ze Slovenska. Mrzelo by mě, kdybych u toho nebyl. Ale uměl bych s tím žít,“ vyznal se Trtík po vydařené kvalifikaci.

Je to váš velký trenérský úspěch?

„Kdepak. Vůbec. Ani náhodou…Ten tým je velmi kvalitní. To není o trenéřině. Já jsem měl s hráči šest tréninků. Tady se nedá mluvit o trenérském úspěchu. Byl jsem spíš jako kouč, šlo o koučink a vytváření atmosféry. To za ta léta snad taky umím. Kluci se tomu moc nebránili. Spíš to beru jako dobrou zkušenost. A propos, já už jsem to dávno pověsil za hřebík.“ (úsměv)

Nenapadlo vás, že ještě povedete reprezentaci, co?

„Už jsem se nechtěl pohybovat v těchto vodách. Ale někteří mě do toho namočili. Bral jsem to víceméně jako zodpovědnost, měl jsem k tomu respekt. Velkým způsobem mi pomohli hráči a český svaz házené. Lidé, se kterými jsem komunikoval.“

Zůstanete u týmu?

„Je to 50:50. Nevím, nepřemýšlím nad tím. Nebudu říkat, že je mi to úplně jedno. To bych byl pokrytec. Nebudu machrovat. Vůbec mi to není jedno. Ale jsem připravený na obě varianty. Ve svazu mám svoji pozici. Dělá mi ta práce radost, pár projektů nám zase vyšlo. Mám k dětem vztah. Nemám problém pracovat s mládeží. Ale nemám ani problém sundat kopačky z hřebíku jako teď a jet s klukama na mistrovství. V týmu je dobrá chemie. Jsou tu talentovaní hráči, které teprve čeká entrée na evropské scéně.“

Takže chcete pokračovat?

„Udělalo by mi to obrovskou radost. Už proto, že jsem se narodil na Slovensku. Mám tam spoustu přátel, začínal jsem tam. Bylo by mi to líto, ale rozchodil bych to. Je určitá čest pro každého trenéra, když může vést vlajkovou loď na šampionátu. Realizační tým je podle mě momentálně poskládaný úplně skvěle. Příjemně mě překvapilo, že jsme měli jistotu postupu tak brzy. Dlouho na to nikdo nepřišel.“

Byl jste v kontaktu s novým předsedou svazu Ondřejem Zdráhalou?

„Určitě. Oceňoval jsem, že do toho vstupoval. Měli jsme i videokonferenci. Včera při rozboru utkání dostal prostor, vyžádal si ho. Byli jsme rádi, že k nám promluvil. Poděkoval nám, že jsme už postoupili. Chtěl, abychom proti Ukrajině ukázali sílu a dostali jsme zelenou, abychom hráli nadoraz v té nejsilnější sestavě. Měli jsme doporučeno, ať se hraje na plný plyn a ukážeme svoji sílu. Proto jsme povolali zpátky Patzela a Soláka. Pomohli nám. Z deseti českých válců jsme jeli tak na osm. Ty dva zůstali v Bergischer HC.“ (brankář Mrkva a spojka Babák)

Jste po náročném programu vyčerpaný?

„To jsem pokaždé. Celý život. Já to na půl plynu neumím. To je moje smůla. Ale je to fajn. Úplně vás to unaví, jste mrtvý. Ale když zregenerujete, dostanete se zase výš. To je normální sinusoida, se kterou počítám. Doufám, že se jednoho dne někde nezastaví.“ (úsměv)

Co říkáte na excelentní výkony Martina Galii a Matěje Klímy?

„Předvedli nadprůměrný výkon. Z Martina jsem měl trošku strach. Vím, že je dobitý a má hodně za sebou. Měl tabletky proti bolesti. Přesto jsem na jeho mimice viděl, že ho to při některých zákrocích hodně zabolelo. Pak mi to potvrdil. Matěj Klíma je pro mě obrovské překvapení. Je nejvyšší čas, aby se vydal z Dukly do světa. Buduje si své renomé. Má velmi dobře našlápnuto. Tihle dva byli dvě výrazné osobnosti.“