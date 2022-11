Nový kouč slavil! České házenkářky v Chebu vládly pod norskou taktovkou

Neúspěšná kvalifikace o postup na mistrovství Evropy znamenala překvapivou změnu na lavičce. Jan Bašný po 12 letech přepustil pozici a českého týmu se v létě ujal Bent Dahl. Norský stratég se nyní s reprezentací dočkal prvních výher – byť v přípravných utkáních.

„Jsme teď trochu dole a musíme se postupně vyškrábat zpět. Vše jde ale správným směrem, hráčky mají kvalitu. Nejvíc je potřeba pracovat na psychické stránce. Musíme čelit kvalitním soupeřům a hráčky tím budou postupně získávat sebevědomí,“ prohlásil Dahl.

Po dvou zápasech ve Švédsku prošly reprezentantky suverénně turnajem O štít města Chebu. Jednoznačně zdolaly Egypt i německý Neckarsulm. Ve čtvrtek večer pak předvedly skvělý první poločas (20:14) a vítězství nad Norkami udržely. „Udělaly jsme si docela dobrý náskok, ale posledních deset minut jsme musely hodně zatnout zuby a bojovat,“ hodnotila jedna z hlavních opor reprezentace Markéta Jeřábková.

„Hráčky pracovaly každý den opravdu tvrdě. Máme koncept, který je pro ně nový a každá změna potřebuje čas. Ale od druhého zápasu ve Švédsku jsem spokojený,“ řekl Dahl.

I když Norsko přijelo do Chebu s rezervním týmem, výhra má pro český tým vysokou hodnotu. „Jsou to fakt šikovné holky z jejich ligy. Je dobře, že jsme odehrály tři zápasy tady v Chebu a dva ve Švédsku. Tým si sedá, co se týká hry. O kolektivu se bavit ani nemusíme. Když budeme dál takhle pracovat, může to v brzké budoucnosti dobře dopadnout,“ hlásila optimisticky naladěná Jeřábková.

O štít města Chebu

ČESKO - Norsko 31:29 (20:14)

Sestava: Kudláčková, Řezáčová - Kordovská 2, Andrýsková 3, Mikulášková, Šustáčková 2, Drozdová, Šustková, Stříšková 7, Stellnerová 2, Kuxová, Franková, Zachová, Kovářová 4, Jeřábková 9, Cholevová 2. Nejvíce branek Norska: M. Jacobsenová 10. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Vyloučení: 5:5. Diváci: 782. Další zápas: Egypt-Neckarsulmer 25:20.

Konečné pořadí 1. Česko 6 bodů 2. Norsko 4 body 3. Egypt 2 body 4. Neckarsulm 0 bodů

Příprava v číslech

Švédsko - Česko 36:20

Švédsko - Česko 26:26

Česko - Egypt 37:24

Česko - Neckarsulm 35:23

Česko - Norsko 31:29