Dortmund v Mostě: plná hala i lekce od giganta. Nezabral ani „superpivot“

Borussia Dortmund v Mostě! Před halou stejný autobus, do kterého běžně usedají Serhou Guirassy, Emre Can nebo Julian Brandt, na sobě podobně ikonické žluto-černé dresy. Jen tady nejde o fotbal, ale ženskou házenou. Kvalita je však podobná. Na sever Čech v rámci 3. kola kvalifikace o Evropskou ligu dorazil skutečný gigant svého sportu.

Sepětí mezi fotbalisty a házenkářkami Dortmundu je zřejmé. Také, že hned po výhře v Mostě dámám ihned gratuloval facebookový profil Borussie, který sleduje 15 milionů lidí. Po úvodní těsné prohře z Německa 32:36 přišlo domácí probuzení do reality a debakl 23:37. S gigantem a dosud neporaženým vedoucím celkem bundesligy, jenž původně stavěl kádr pro Ligu mistryň, se nešlo měřit.

„Podle mě mají oproti nám pětinásobný rozpočet,“ řekl sportovní manažer a asistent portugalského trenéra Joãa Florência Jiří Tancoš. Přitom jsou Mostečanky hegemonkami české soutěže a jejími desetinásobnými vítězkami. V Česku nemají konkurenci, ostatně generálním sponzorem je Tykačova Vršanská uhelná. Navzdory příspěvkům od uhelného magnáta je evropská špička stále daleko.

„Dejme tomu, že naše liga není profi, chodíme do práce a do škol, zatímco v házenkářských velmocích mají holky jen házenou, takže jejich kvalita je jinde,“ procedila brankářka Hanka Mučková.

Rozdíl byl vidět na první pohled. Házenkářky Dortmundu vypadaly jako hotové gladiátorky: urostlé a vysoké. „Největší rozdíl je v pohybu a rychlosti přihrávek,“ potvrdil Tancoš. „Mají tým poskládaný oproti nám úplně jinak, vyberou si typologicky hráčky, které chtějí. V herním projevu bychom se jim chtěli přiblížit, což se nám v prvním zápase u nich podařilo. Snad to využijeme v zápasech domácí soutěže,“ pokračoval.

Dortmund se po výhře v Mostě dostal do skupinové fáze Evropské ligy. Mostečanky chtěly překvapit permanentní hrou bez brankářky 7 na 6. V Německu to vycházelo, doma už ne. „Je to systém s dvěma pivoty u sebe, náš trenér Florêncio tomu říká superpivot. Trenér Dortmundu říkal, že to původně nečekal, u nich jsme díky tomu dali 32 branek,“ pochvaloval si Tancoš.

Klidně ten míč sežeru

Pohled hráček na nečekaný fígl? „Protože jsme teď neproměňovaly vyložené šance, tak jsme pak bez brankářky dostávaly snadné góly. Běžně se nepotkáváme s tak kvalitními soupeři, los k nám byl neprosný, vždyť v bundeslize ještě neprohrály,“ zamýšlela se střelkyně Valerie Smetková.

Specifická hra se dotýká gólmanek. „Dostalo se k nám, že sledovali celý náš zápas s Kynžvartem. Pro brankářku je to šílené, hodně se naběháme. V čem je tenhle systém dobrý, nevím. Viděla jsem to poprvé až, když k nám přišel portugalský trenér. Když ztratíme míč, vracím se do brány, skáču tam, jsem do toho zapálená, kdybych mohla, tak ten míč sežeru, abych ho chytla,“ popisovala brankářka Mučková.

Čelit Dortmundu byla zkrátka Sisyfovská práce. Jeho soupiska obsahuje reprezentantky elitních házenkářských zemí, od Španělska, Francii až po Nizozemsko, mistryně světa i Evropy. Borussia ovládla před třemi lety bundesligu, má za sebou účast v Lize mistryň i skalp Challenge Cupu v roce 2003. Ten ovšem v roce 2014 vyhrály i Mostečanky a před dvěma lety rovněž startovaly v Champions League. Čas od času se tak evropské elitě přiblíží, zároveň tvoří jádro české reprezentace. Několik hráče ze současného kádru se záhy připojí do kempu a v prosinci je na programu mistrovství Evropy.

Evropská liga házenkářek

Závěrečné kolo kvalifikace, odveta

Baník Most - Borussia Dortmund 23:37 (8:16)

Nejvíce branek: Zachová 7/5, Smetková 4, Mateusová 3 - Langerová 7, Antlová 6, Sasakiová 5.

Diváků: 1 250.

První zápas: 32:36, postupuje Dortmund.