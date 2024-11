Novotná mohla být baletkou. Srbky musíme přejet, burcuje házenkářka

Na klubové házenkářské úrovni hájí barvy Lázní Kynžvart, i když už reprezentační brankářka Sabrina Novotná stříhá metr. Po sezoně by se měla hlásit na jedné z lukrativních zahraničních adres. Stačí si jen vybrat, na jakou nabídku kývne. Proti Rumunsku dělala maximum, ale odvrátit těsnou prohru nedokázala. „Srbky musíme přejet, to je jasné,“ říká rodačka z Prahy, která si v dětství vybírala mezi házenou a baletem.

Prohra s Rumunskem už se rozležela přes noc. Jak ji vidíte trochu s odstupem?

„Snažila jsem se z toho vyspat a vstřebat to. Je to rychlé, už v neděli Srbsko. Trochu jsem si posmutnila. Ráno už došlo na videopřípravu na Srbky. Zavřely se za Rumunskem dveře a jedeme dál.“

Co se dá v přípravě stihnout ze dne na den?

„Mám ráda i v klubu, když se hrají anglické týdny a jsou zápasy v rozmezí dvou, tří dnů. Mně vyhovuje, že se hned musí koukat dopředu. Připravuju se pomocí videa. Strávím takové tři hodiny den před zápasem sledováním soupeře.“

Odkdy bylo jisté, že půjdete proti Rumunsku do brány?

„V pátek v jednu hodinu odpoledne jsem se dozvěděla, že začnu. Trochu mě to překvapilo. Pořád si myslím, že to bylo tak nastavené před turnajem, že Petra Kudláčková bude jednička. Pro mě to ale nehrálo roli, protože se na každý zápas chystám, jako bych měla začínat. Bylo to vlastně milé překvapení pro mě.“

Ten začátek byl snový. Co se ve vás odehrávalo, když si na vás soupeřky lámaly zuby?

„Myslím, že i pro Rumunky to bylo překvapení, že jsem začala já. Je to něco jiného se připravovat na mě a na Petru, protože každá chytáme úplně jiným stylem. Začátek a vlastně celý první poločas se nám povedl. Já holky podržela vzadu, ony vepředu dávaly góly. Pak už to haprovalo. V tu chvíli, když chytám, nemyslím vůbec na nic. Jsem uzavřená v sobě a řeším jen ten zápas.“

Jednu chvíli jste měla i 67 % úspěšnosti zákroků. Je jasné, že to nejde udržet celý zápas, ale změnil soupeř nějak střelbu, že se ve druhé půli začal více prosazovat?

„Nepřišlo mi, že se něco zásadně změnilo. Jen prostě Rumunky daly nějaké góly do prázdné brány, potom jsem třeba měla zákrok, ležela jsem na zemi, ony se dostaly k dorážce a takové hráčky mi to nepošlou znova do nohy.“

Za mě to byl včera výkon, kterým byste z fleku mohla chytat v nějaké top evropské soutěži. Co kdyby se po ME někdo ozval?

„Už po minulém MS přišlo pár nabídek. Avizovala jsem, že pro mě je tento rok poslední v české lize. Určitě po sezoně někam půjdu. Pár větších nabídek už na stole mám. Nechtěla jsem se ale rozhodovat už před ME, co kdyby náhodou přišlo ještě něco většího. Už teď se jedná o týmy vyšší šarže. Jsem zvědavá, jak zvládnu skočit do té světové házené na klubové úrovni. Nechci prozrazovat, o jaké kluby jde, ale jsou to kluby, které hrají Ligu mistryň.“

Jste holka z Prahy a hrajete za klub z městečka, které má 1400 obyvatel. Dojíždíte, nebo jste se usadila na venkově?

„Než jsem dostudovala školu v Praze, tak jsem často jezdila do Prahy, ale jinak žiju právě v Kynžvartu. Další studium uvidíme. Zatím mám bakaláře z psychologie. Usadila jsem se v tuto chvíli na malém městě, pořád je to trochu šok. Když můžu, tak do Prahy jezdím, i když přítel je taky ze západních Čech, takže aspoň do Karlových Varů zavítám docela často.“

Je pravda, že vám rodiče dávali vybrat v dětství mezi házenou a baletem?

„Je to tak. Pamatuju si ten moment, když jsme stála v kuchyni a mamka mi říkala, že si musím vybrat, protože se nestíhají tréninky obojího. To mi bylo nějakých sedm let. Třikrát týdně házená a třikrát týdně balet bylo prostě moc. Zvolila jsem házenou, tak mamka z toho byla trochu smutná, protože celý život tančila. Teď je to má největší fanynka.“

Teď na vás posílají soupeřky míč rychlostí přes sto kilometrů v hodině. Umíte si představit, že byste v neděli místo na Srbky šla na jeviště v Labutím jezeře?

„Myslím, že by mě třeba v deseti letech stejně vyhodili, protože už jsem tehdy měřila asi 170 centimetrů, takže bych to asi daleko nedotáhla. Dalo mi to ale hodně v tom, že nějaká flexibilita a svalová paměť tam je.“

Jak tedy vyzrát v neděli na Srbky? Je to klíčový duel.

„Už musíme vyhrát oba zbylé zápasy. Srbsko, to je jasné. Je musíme jasně přejet. Nemáme na výběr. Dá se říct, že bychom měly odčinit i zápas s Rumunskem. Budeme hrát pro fanoušky, protože ten páteční duel jsme prohrát neměly.“