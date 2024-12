Česku přiklepli spolupořadatelství ME v házené mužů 2030. Finále v Praze!

Čeští házenkáři úspěšně odstartovali kvalifikaci o ME nad Lucemburskem • ČTK / Ondřej Deml

Česko jako středobod velkých mezinárodních akcí v házené? Už to tak vypadá. Na sobotním kongresu Mezinárodní házenkářské federace (EHF) bylo odklepnuto, že evropský šampionát mužů 2030 bude Česko spolupořádat s Dánskem a Polskem. Je to třetí velký turnaj, který v poslední době byl české kotlině přisouzen po ženských ME 2026 a MS 2031.