US Open ONLINE: Siniaková si po ztrátě Sinnera nezahraje, byla nahrazena. V akci Muchová
Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Pořadatelé vyřadili na oficiálním webu česko-italskou dvojici z pavouka a nahradili ji Američané Harrison a Collinsová. Jedinou českou tenistkou v pavouku tak zatím zůstává Karolína Muchová, která bude hrát po boku Andreje Rubljova z Ruska. Zápas sledujte ONLINE na iSportu.
Start čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera byl nejistý od pondělí večer, kdy singlová světová jednička skrečovala kvůli nemoci finále turnaje v Cincinnati proti Španělovi Carlosi Alcarazovi. Po utkání Sinner novinářům řekl, že si chce odpočinout a zotavit se před nedělním startem dvouhry na US Open.
Sinner se Siniakovou měli nastoupit do smíšené čtyřhry proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Organizátoři je ale několik hodin před startem utkání z pavouka stáhli. Později je nahradili Harrison s Collinsovou.
„Collinsová a Harrison si zajistili účast díky nejvyšší prioritě přihlášky (kombinace žebříčku ve dvouhře a čtyřhře) mezi přihlášenými týmy na seznamu náhradníků,“ uvedli pořadatelé. Collinsové patří v singlovém žebříčku WTA 59. místo, Harrison je mezi deblisty sedmnáctý.
Siniaková, která se původně do turnaje přihlásila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, mohla hrát se Sinnerem poté, co Italovi odřekla účast původní spoluhráčka Emma Navarrová z USA. Ta dala před smíšenou čtyřhrou na US Open přednost turnaji v mexickém Monterrey.
Ve smíšené čtyřhře, která se bude hrát v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, startuje 16 týmů. První a druhé kolo se uskuteční dnes, semifinále a finále ve středu. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.