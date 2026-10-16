Kincl vs. Humburger v TV: Kde sledovat OKTAGON 95 živě?
- V sobotu se v Karlových Varech uskuteční OKTAGON 95, který slibuje nabitou hlavní kartu.
- Vrcholem galavečera má být souboj mezi Patrikem Kinclem a Dominikem Humburgerem. Souboj je však v ohrožení, protože Humburger nesplnil váhu. Více ZDE>>>
- Turnaj začíná 17. října od 18:00. Kde sledovat OKTAGON 95 živě?
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Kde sledovat OKTAGON 95 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 95 můžete sledovat na stanici Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizního poskytovatele Telly za cenu 320 Kč, v den turnaje stojí 400 Kč. Živý přenos můžete koupit ZDE>>>
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, které vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
OKTAGON 95 živě v livestreamu
Další možností je sledovat tento turnaj v přímém přenosu sázkových kanceláří. Vysílání má na starosti Tipsport a Chance. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazeno minimálně 30 Kč během posledních 30 dní.
Sledovat průběh turnaje lze i ONLINE na webu iSport.
Program a hlavní karta Oktagon 95
|Zápasníci
|Váhová kategorie
|MAIN CARD
|Patrik Kincl (ČR) vs. Dominik Humburger (ČR)
|Middleweight
|Daniel Škvor (ČR) vs. Tomasz Narkun (Pol.)
|Light Heavyweight
|Matúš Juráček (ČR) vs. Jozef Wittner (SK)
|Middleweight
|David Dvořák (ČR) vs. Aaron Aby (Wal.)
|Flyweight
|Zdeněk Polívka (ČR) vs. Timo Feucht (Něm.)
|Light Heavyweight
|PRELIMS
|Václav Štěpán (ČR) vs. Aria Azarnoosh (Něm.)
|Catchweight 69 kg
|Robin Fošum (ČR) vs. Tomáš Klabík (ČR)
|Light Heavyweight 93 kg (stand and bang pravidla)
|Marco Novák (ČR) vs. Anatolij Baal (Něm.)
|Featherweight
|Viktor Červinský (ČR) vs. Daniel Hromek (SK)
|Welterweight
|Husein Kadimagomaev (Švýc.) vs. Marco Elpidio (Mex.)
|Catchweight 72 kg
|FREE PRELIMS
|Patrik Pikeš (ČR) vs. Rakhim Iliskhanov
|Lightweight (amatérský zápas)
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 95
Patrik Kincl vs. Dominik Humburger
Obávaný „Inspektor“ jde po třech měsících opět do boje. Naposledy přejel Hojata Khajevanda ve druhém kole na submisi. Kincl má obrovské zkušenosti a v jeho životopise najdeme velká jména evropské MMA scény jako Lohoré, Wawrzyniak, Engizek, Muradov, Krištofič nebo Karlos Vémola.
Proti němu nastoupí nová hvězda OKTAGONu – voják z povolání Dominik Humburger se rychle stal jedním z nejoblíbenějších bojovníků organizace a stejně jako jeho soupeř by chtěl dostat šanci bojovat o titul.
Daniel Škvor vs. Tomasz Narkun
Český válečník Daniel Škvor se chystal na souboj o titul proti Willu Fleurymu, kvůli zranění ale musel na poslední chvíli odstoupit. Nyní se vrací, aby si vybojoval další titulovou příležitost. DeeDee má na kontě 13 vítězných zápasů, přičemž hned 11 ukončil předčasně do druhého kola. Momentálně drží sérii čtyř výher za sebou.
Bývalý šestinásobný šampion KSW a král polské polotěžké váhy bude pro Škvora náročným testem. 21 výher, z toho 20 před limitem – to je vizitka Tomasze Narkuna. Ambiciózní Polák si chce proklestit cestu k titulovému souboji, a pokud porazí Škvora, může se ho dočkat už v příštím zápase.
David Dvořák vs. Aaron Aby
Český „Hrobník“ patří mezi nejzkušenější bojovníky mušší váhy. Po návratu z UFC se rychle rozkoukal i na evropské scéně. Získat titul mu však nevyšlo, Zhumagulov byl nad jeho síly. Nyní Dvořák vyhlíží další šanci.
V cestě mu stojí rodák z Walesu Aaron Aby. Ten dokázal v posledních letech překonat rakovinu, v červenci se vrátil vítězstvím nad Zoranem Milicem a ukázal, že se s ním musí počítat. Elitní zemař svůj největší zápas už vyhrál, nyní chce přidat i sportovní triumf.