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Kincl vs. Humburger v TV: Kde sledovat OKTAGON 95 živě?

Dominik Humburger nesplnil váhový limit, Patrik Kincl hrozí zrušením zápasu
Dominik Humburger nesplnil váhový limit, Patrik Kincl hrozí zrušením zápasuZdroj: Oktagon MMA
Dominik Humburger nesplnil váhový limit, Patrik Kincl hrozí zrušením zápasu
Kincl s přehledem porazil Pukače
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Otakar Plzák
Oktagon
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  • V sobotu se v Karlových Varech uskuteční OKTAGON 95, který slibuje nabitou hlavní kartu.
  • Vrcholem galavečera má být souboj mezi Patrikem Kinclem a Dominikem Humburgerem. Souboj je však v ohrožení, protože Humburger nesplnil váhu. Více ZDE>>>
  • Turnaj začíná 17. října od 18:00. Kde sledovat OKTAGON 95 živě?

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Kde sledovat OKTAGON 95 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 95 můžete sledovat na stanici Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizního poskytovatele Telly za cenu 320 Kč, v den turnaje stojí 400 Kč. Živý přenos můžete koupit ZDE>>>

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, které vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min. 10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

OKTAGON 95 živě v livestreamu

Další možností je sledovat tento turnaj v přímém přenosu sázkových kanceláří. Vysílání má na starosti Tipsport a Chance. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazeno minimálně 30 Kč během posledních 30 dní.

Sledovat průběh turnaje lze i ONLINE na webu iSport.

Program a hlavní karta Oktagon 95

ZápasníciVáhová kategorie
MAIN CARD
Patrik Kincl (ČR) vs. Dominik Humburger (ČR)Middleweight
Daniel Škvor (ČR) vs. Tomasz Narkun (Pol.)Light Heavyweight
Matúš Juráček (ČR) vs. Jozef Wittner (SK)Middleweight
David Dvořák (ČR) vs. Aaron Aby (Wal.)Flyweight
Zdeněk Polívka (ČR) vs. Timo Feucht (Něm.)Light Heavyweight
PRELIMS
Václav Štěpán (ČR) vs. Aria Azarnoosh (Něm.)Catchweight 69 kg
Robin Fošum (ČR) vs. Tomáš Klabík (ČR)Light Heavyweight 93 kg (stand and bang pravidla)
Marco Novák (ČR) vs. Anatolij Baal (Něm.)Featherweight
Viktor Červinský (ČR) vs. Daniel Hromek (SK)Welterweight
Husein Kadimagomaev (Švýc.) vs. Marco Elpidio (Mex.)Catchweight 72 kg
FREE PRELIMS
Patrik Pikeš (ČR) vs. Rakhim IliskhanovLightweight (amatérský zápas)

Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 95

Patrik Kincl vs. Dominik Humburger

Obávaný „Inspektor“ jde po třech měsících opět do boje. Naposledy přejel Hojata Khajevanda ve druhém kole na submisi. Kincl má obrovské zkušenosti a v jeho životopise najdeme velká jména evropské MMA scény jako Lohoré, Wawrzyniak, Engizek, Muradov, Krištofič nebo Karlos Vémola.

Proti němu nastoupí nová hvězda OKTAGONu – voják z povolání Dominik Humburger se rychle stal jedním z nejoblíbenějších bojovníků organizace a stejně jako jeho soupeř by chtěl dostat šanci bojovat o titul.

Daniel Škvor vs. Tomasz Narkun

Český válečník Daniel Škvor se chystal na souboj o titul proti Willu Fleurymu, kvůli zranění ale musel na poslední chvíli odstoupit. Nyní se vrací, aby si vybojoval další titulovou příležitost. DeeDee má na kontě 13 vítězných zápasů, přičemž hned 11 ukončil předčasně do druhého kola. Momentálně drží sérii čtyř výher za sebou.

Bývalý šestinásobný šampion KSW a král polské polotěžké váhy bude pro Škvora náročným testem. 21 výher, z toho 20 před limitem – to je vizitka Tomasze Narkuna. Ambiciózní Polák si chce proklestit cestu k titulovému souboji, a pokud porazí Škvora, může se ho dočkat už v příštím zápase.

David Dvořák vs. Aaron Aby

Český „Hrobník“ patří mezi nejzkušenější bojovníky mušší váhy. Po návratu z UFC se rychle rozkoukal i na evropské scéně. Získat titul mu však nevyšlo, Zhumagulov byl nad jeho síly. Nyní Dvořák vyhlíží další šanci.

V cestě mu stojí rodák z Walesu Aaron Aby. Ten dokázal v posledních letech překonat rakovinu, v červenci se vrátil vítězstvím nad Zoranem Milicem a ukázal, že se s ním musí počítat. Elitní zemař svůj největší zápas už vyhrál, nyní chce přidat i sportovní triumf.

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