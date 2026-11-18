Byl jsem Procházkův fanoušek, teď mu jdu rozbít obličej, hlásí sebevědomě Stirling
PŘÍMO Z DAUHÁ | Tichá hrozba. Navajo Stirling klame vizáží. Na středeční tiskovou konferenci v centru katarské metropole přišel osmadvacetiletý MMA dlouhán v mikině, v černých brýlích a vysoko na hlavě měl posazenou kšiltovku. Před novináře se posadil klidně, jako by se ho nic z okolního humbuku před turnajem UFC Fight Night netýkalo. Ačkoli sobotní zápas s Jiřím Procházkou označil za životní, i hrozby drtivým knockoutem pronášel s kamennou tváří a hlasem bez známky emocí. Ty si nechává, až do klece. „Miluji násilí a jdu mu rozbít obličej,“ prohlásil.
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Bezmála dvoumetrový Maor přijel do Dauhá s jasným cílem. Zopakovat výkon týmového parťáka Carlose Ulberga, který porazil českého samuraje v dubnu, a přiblížit se k titulové šanci. Bez úsměvu a s flegmatickým klidem mluvil Navajo Stirling o duelu s někdejším šampionem Jiřím Procházkou.
Neochvějné sebevědomí
„Líbí se mi ta jeho energie. Setkání tváří v tvář bylo intenzivní a hodně mě nabudilo,“ pochvaloval si Novozélanďan držící pátou příčku polotěžké divize.
„Byl jsem Jiřího fanoušek,“ přiznal Stirling záhy. „Sledoval jsem ho ještě předtím, než byl v UFC. Koukal jsem na jeho zápasy v Japonsku v organizaci Rizin. Studoval jsem tehdy různé bojovné styly a bojovníky, kteří mi přišli zajímaví. On byl jedním z těch chlapů, jejichž schopnosti v postoji jsem opravdu obdivoval a inspiroval se jimi,“ líčil osmadvacetiletý bijec, načež pokrčil rameny a dodal: „Nic z toho ale nemá vliv na to, že po něm v sobotu půjdu a rozbiju mu obličej.“
Ze Stirlingovy kamenné tváře čišelo neochvějné sebevědomí. A není se čemu divit. V profesionálním MMA ještě nepoznal hořkost porážky a jen během letošního roku skóroval tři finiše K.O.. Naposledy v srpnu ukončil bývalého šampiona Jana Blachowicze hned v polovině prvního kola.
Bez slitování
„Miluji násilí. Vím, že někteří lidé prostě jen rádi soutěží, ale já si zároveň užívám, když můžu lidem rozbít obličej. Letos jsem měl opravdu pěkná ukončení. Bušit do soupeřů a pak vidět, jak padají na zem, mi činí upřímnou radost,“ líčil mrazivě Stirling. „Žádné slitování,“ dodal.
V utkání se chce přímo inspirovat od kamaráda Ulberga. Věří, že je techničtější než Procházka a dokáže jej nachytat, kdy si zamane.
Výhra nad Procházkou je pro Stirlinga možným odrazovým můstkem k úplné špičce divize. „V tomhle sportu platí, že abyste se stal velkým jménem, musíte porazit velké jméno. A Jiří je momentálně tím největším jménem, kterému můžu čelit. Po svém posledním zápase jsem se snažil domluvit souboj s Paulo Costou a Khalilem Rountreem, ale ti nebyli k dispozici. Jiří byl ještě lepší jméno, a proto jsem šťastný, že se to podařilo domluvit a jsme tady. Abych byl upřímný, překvapilo mě, že Jiří ten zápas vzal,“ pokrčil Stirling rameny na závěr svého bloku tiskové konference.