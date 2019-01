Dobrá zpráva, Kolomý na Dakaru pokračuje. Chceme jet, hlásí | iSport.cz

„Samozřejmě jsem rád, že jsme takřka po dvou dnech zpátky. Chvilku odpočineme a dáme se dohromady po noci, kterou jsme si opravdu „užili“. Kardan nám odešel v tom nejhorším možném místě, pili jsme kalich hořkosti do dna. Museli jsme počkat na ráno, jet v těch obrovských dunách po tmě by se rovnalo sebevraždě,“ líčil v tiskové zprávě zážitky ze třetí etapy navigátor Kolomého posádky Rostislav Plný.

Kolomý dorazil se svou posádkou do bivaku po dlouhé noci, kterou všichni museli strávit ve vysokých dunách, ve kterých teplota klesala pod deset stupňů Celsia.

„V dunách se jelo krásně, vyjížděli jsme k jednomu bodu a praskl nám kardan v půlce. Rozbil nám všechno, co rozbít šlo. Je to škoda, ale to je prostě Dakar,“ konstatoval Kolomý sportovně.

„Jsem rád, že jsme v bivaku, protože včera to vypadalo na to, že tam setrváme delší dobu. Když jsem se v těch dunách rozhlédl kolem, viděl jsem to docela černě, ale pak jsme to nějak opravili. Máme za sebou velkou porci adrenalinu, ale auto je tady. Kluci na něm udělají jen pár drobností a v neděli pojedeme dál, bohužel už mimo celkové pořadí. Budeme hodnoceni jen za druhou polovinu. Tato možnost je na Dakaru letos, tak ji využijeme.“

Šoltys dokončil první část maratonské etapy na šestnácté pozici. „Další hodně těžká speciálka. Jsme hodně zničení, ale v cíli. To je na Dakaru hlavní. Auto fungovalo naprosto bez problému, jen jsme trochu bloudili. Hodně nám prášilo auto před námi, takže jsem nemohl jet úplně na plno. Jsme rádi, že to máme za sebou, teď se připravíme na druhou část maratonské etapy a v sobotu trochu odpočineme.“