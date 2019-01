Kolomý musel přenocovat v dunách, pokračovat chce díky novince Dakaru | iSport.cz

„Začneme dobrými zprávami. Velkou radost nám udělal Martin Šoltys, který zaznamenal mimořádný výsledek, když dojel na sedmém místě. Kluci z toho měli obrovskou radost. Postupují podle plánu, dojíždějí do cíle. Ze třech etap dvakrát v nejlepší desítce, což je super,“ hodnotil v tiskové zprávě dosavadní počínání Šoltysovy posádky v závodě manažer týmu Jan Kalivoda.

„Třetí etapa musela být opravdu extrémně náročná, spousta favoritů nabrala velké ztráty. Martin Kolomý bohužel uvázl asi 100 kilometrů za startem, kde mu praskl nový kardan a oprava zabrala hodně času. Kluci tak museli přenocovat v dunách. Nyní už jsou na cestě do bivaku, ale se startem do čtvrté etapy to nevypadá vůbec dobře. Zvažujememe, že využijeme novinky letošního Dakaru a znovu se zapojíme v neděli do klasifikace pro druhou polovinu závodu. Jako by ta třetí etapa byla pro Martina poslední roky prokletá,“ konstatoval ve čtvrtek ráno Jan Kalivoda.

"Nepokračujeme," napsal pak Kalivoda odpoledne českého času.

Pětačtyřicetiletý pilot by se ale do startovního pole měl po sobotním dnu volna vrátit, pravidla Dakaru to letos poprvé umožňují. "Budeme usilovat, aby se tak stalo. Když nová pravidla oznámili, tak se nám to moc nezdálo, a teď to vypadá, že za tuto možnost budeme rádi," přiznal Kalivoda v živém vysílání na facebooku ještě před definitivním rozhodnutím o Kolomého odstoupení.

Martin Šoltys zářil po dojezdu do cíle radostí. Skončil sedmý, což se rovná doposud nejlepšímu výsledku v jeho dakarské kariéře. „Jsem hrozně rád, že jsme v cíli, protože to dneska bylo opravdu náročný. Místama to bylo hodně rychlý, pak jsme se zase museli popasovat s obrovskými dunami, byli jsme hodně vysoko. Chtěl bych poděkovat hlavně mechanikům, kteří na Tatře museli makat celou noc a připravili ji na jedničku. Sedmé místo je z velké části i jejich zásluha,“ radoval se jedenáctý muž průběžného pořadí, který ve středu dokázal porazit takové ikony jakými jsou vítězové mnoha etap Nizozemci De Rooy a Van Genugten.