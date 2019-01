Skvělý Macík dojel v maratonské etapě druhý, Prokop řešil problémy | iSport.cz

"Jak se nám to povedlo? Topili jsme, ale pořád jsme měli na mysli, že je maratonská a musíme jet s klidem. Když to šlo, byla pista, tak jsem jel. Když to bylo v řečištích hodně kamenité, šli jsme pomaleji. Ale auto fungovalo výborně," radoval se v cíli Macík, který byl až do posledního mezičasu v čele.

O premiérovou vyhranou etapu na Dakaru jej možná připravily i dvě menší chyby, které udělal. "Poslal jsem to do nějakých kamenů. Jinak cajk. Jsme rádi, ale nezapomínejte, že jsme pořád ve 4. etapě. Znáte nás, zas tolik to neprožíváme. Jeli jsme, jak umíme," pousmál se Macík, který loni skončil celkově pátý.

Mezi automobily, které mají stejně jako kamiony při dnešní maratonské etapě bez servisu jiné cílové město než motocyklisté, byl nejrychlejší lídr závodu Katařan Násir Attíja. Martin Prokop ztratil přes 53 minut a byl šestnáctý. Průběžně je jedenáctý.

"Dnes to byl další nepovedený den. Prvních 300 kilometrů jsme jeli super a bylo vidět, že jsme na tom dobře. Pak nám ale ve feš feši praskla poloosa a dostali jsme se do velkých problémů," řekl Prokop.

Navigátorovi Janu Tománkovi se ale podařilo poloosu upevnit "natvrdo" a posádka dojela do cíle "na tři kola". "Kluci z asistenčního kamionu to teď mění, ale uvidíme, co se nám podaří. V pátek nás čeká nejdelší etapa a auto teď není ve formě. Provází nás smůla a bojím se, že dobrý výsledek je ztracený. Budeme ale bojovat do konce," uvedl Prokop, jehož asistenční kamion jede oficiálně v závodě, proto může využít pomoc jeho posádky i díly, které v něm má.

Mezi čtyřkolkami dojel Tomáš Kubiena osmý a průběžně se posunul na 5. místo. Jediný český startující v kategorii se v průběhu etapy držel virtuálně i v čele, nakonec však zaostal za nejrychlejším Nicolasem Cavigliassem z Argentiny o 34 minut.

"Feš fešem jsem do motoru nabral olej, který mi to teď žere. Ubýval mi a musel jsem jet na půl plynu, aby fungoval tlak. Ptal jsem se asi dvaceti lidí, ale nikdo mi olej nedal. V závěru jsem poté v řečišti prorazil ráfek, takže jsem dojel na prázdné gumě," popsal Kubiena problémy, které jej připravily o lepší výsledek.

Novým lídrem mezi motocyklisty je Američan Ricky Brabec, který porazil na trati mezi Arequiou a Moquegua druhého Matthiase Walknera z Rakouska o více než šest minut. Dosavadní lídr Peruánec Pablo Quintanilla ztratil na 351 kilometrech přes 20 minut a klesl na druhé místo.

Čech Jan Brabec dojel šestadvacátý a v průběžném pořadí je o pozici lepší. "Dnes jsme jeli krásné rychlé úseky, které se mi fakt líbily. Pak ale přišly na řadu řečiště, které já absolutně nesnáším. Takže jsem jel na pohodičku, abych to zbytečně nezahodil. Tam se dají snadno zlomit řidítka. A dneska jsme bez servisu. Takže jsem to dodrkocal do konce," uvedl Brabec na facebookovém profilu týmu Big Shock Racing.

Rallye Dakar - 4. etapa (automobily a kamiony Arequipa - Tacna, 664 km/351 km rychlostní zkouška, motocykly Arequipa - Moquegua 511 km/351 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:38:49, 2. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) -1:52, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -8:32, ...16. Prokop, Tománek (ČR/Ford) -53:35.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 12:12:57, 2. Peterhansel -8:55, 3. Roma, Haro (Šp./Mini) -20:51, ...11. Prokop -1:47:51.

SxS: 1. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Maverick X3) 4:23:59.

Průběžné pořadí: 1. Karjakin 14:32:33.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 3:40:30, 2. Walkner (Rak./KTM) -6:19, 3. Price (Austr./KTM) -7:07, ...26. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -32:04, 31. Engel -37:14, 90. Vlček (oba ČR/KTM) -2:50:59, 95. Novotná -3:05:28, 98. Veselý (oba ČR/Husqvarna) -3:14:51.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 12:33:00, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -2:19, 3. Price -4:22, ...25. J. Brabec -1:51:24, 32. Engel -2:36:38, 90. Vlček -7:38:50, 93. Veselý -7:54:14, 102. Novotná -10:10:05.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:52:07, ...8. Kubiena (ČR/Ibos) -34:00.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 15:49:19, ...5. Kubiena -1:49:51.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:09:49, 2. Macík (ČR/Liaz) -1:29, 3. Mardějev (Rus./Kamaz) -12:47, ...8. Loprais (ČR/Tatra) -26:36.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 13:52:04, 2. Karginov -4:58, 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) -8:39, 4. Macík -28:48, ...8. Loprais -2:40:16.