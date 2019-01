Bojovník Prokop dojel šestý, skvěle si vedl i Engel, Brabec boural | iSport.cz

Prokopovi jedoucímu od pondělního karambolu s pohmožděnýma rukama pomohlo k posunu odstoupení dakarského rekordmana Stéphanea Peterhansela. Třináctinásobný vítěz skončil v úvodu dnešní 313 km dlouhé etapy okolo města Pisco kvůli zranění zad svého spolujezdce po jednom z tvrdých dopadů po skoku. Průběžně byl Peterhansel čtvrtý.

O šanci na vítězství nejspíš definitivně přišel také jeho krajan Sébastien Loeb, jenž dvakrát zůstal stát. Do té doby si přitom devítinásobný mistr světa WRC jel pro jasné vítězství v etapě, poté však nabral hodinu a čtvrt ztráty a za vedoucím Násirem Attíjou má už více než dvouhodinový odstup.

Katarský jezdec na voze Toyota si průběžné první místo pojistil výhrou v etapě a neohroženě míří za třetím dakarským triumfem. Před druhým Španělem Nanim Romou má náskok 51:27 minuty, třetí je Loeb.

Prokop dojel šestý s půlhodinovým odstupem a celkově na Attíju ztrácí ještě o tři hodiny víc. "Bylo to hodně velké peklo, protože to chtěli asi ještě vyhrotit. Bylo tam spousta měkkého písku, spousta dun a před cílem to ztížili tak, že jsme skákali přes krátery. Já už jsem nemohl, ruce byly špatné a přes rozbité úseky jsem nemohl jet. Jen jsem si držel nějaké tempo, abych se posunoval dále a neudělal nějaký větší průšvih," uvedl na facebooku Prokop.

V závěru také pomohl převrácenému Francouzi Cyrilu Despresovi. Pětinásobný vítěz kategorie motocyklů je přitom před poslední etapou Prokopovým nejbližším soupeřem v boji o páté místo.

"Viděli jsme ho, jak leží v ďolíku na střeše a prosí, abychom ho vytáhli, i když jsme věděli, že se tím možná připravíme o jedno místo v absolutním pořadí. Hezky prosil jak kočička na kolenou, tak jsme mu pomohli a nechali jsme tam hodně času, který nám snad odečtou. Alespoň jeden dobrý skutek, doufám, že se nám to v budoucnosti vyplatí," dodal český pilot.

Takhle v 9. etapě havaroval Jan Brabec, společně s ním i domácí Cesar Pardo • Foto AP Photo/Ricardo Mazalan

Motocyklista Milan Engel obsadil v etapě 20. místo se ztrátou 40 minut na nejrychlejšího Michaela Metgeho z Francie, v průběžném pořadí zůstal šestnáctý. "Celý den se jelo v písku a v dunách, byla to velká dřina. Strašně jsme bloudili a jsem rád, že to mám za sebou. Byla to fakt horničina," uvedl Engel na facebooku.

"S výsledkem jsem docela spokojený, byla to stabilní jízda. Moc jsem neriskoval a snažil jsem se šetřit motorku i sebe. Jsem rád, že jsem neudělal žádnou větší chybu," doplnil člen týmu Moto Racing Group.

Engel startuje na pátém Dakaru a jeho dosavadním maximem je 30. místo z premiérové účasti v roce 2015. "Snad už to doválčím do cíle a na rampu. Čeká mě závěrečných 112 kilometrů," dodal Engel před čtvrtečním dojezdem do Limy.

V čele průběžného pořadí je Australan Toby Price na KTM s náskokem pouhých 62 sekund před Chilanem Pablem Quintanillou. Třetí místo patří loňskému vítězi Matthiasi Walknerovi z Rakouska.

Rallye Dakar - 9. etapa (Pisco - Pisco, 408 km/312 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:53:22, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -4:58, 3. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) -7:15, ...6. Prokop, Tománek -32:59, 16. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:10:21.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 33:09:12, 2. Roma -51,27, 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) -2:02:37, ...6. Prokop -3:29:06, 16. Ouředníček -13:25:42.

Motocykly: 1. Metge (Fr./Sherco) 3:46:38, 2. Nosiglia Jager (Bol.) -2:00, 3. P. Quintanilla (Chile) -3:28, ...20. Engel (ČR/KTM) -40:44, 36. Brabec (ČR/Husqvarna) -1:11:01, 46. Vlček (ČR/KTM) -1:39:49.

Průběžné pořadí: 1. Price (Austr./KTM) 32:43:15, 2. P. Quintanilla -1:02, 3. Walkner (Rak./KTM) -6:35, ...16. Engel -5:00:09, 35. J. Brabec -14:11:45, 47. Vlček -18:32:13.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 4:41:31.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 41:22:21.