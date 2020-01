Dakar 2020: Prokop se po problémech propadl, Loprais je čtvrtý | iSport.cz

"Bohužel, jak se nám letos nedaří konce erzet, tak se nám nepodařila ani dnešní. Sedmdesát kilometrů před cílem nám začalo něco šramotit v autě a bylo jasné, že to není dobře. Za chvíli se to potvrdilo. Poškodil se kloub na poloose, museli jsme zastavit, protože jsme byli v měkkém písku a nemuseli bychom to projet," řekl Prokop na facebooku.

Od zadřené poloosy se navíc vzňala levá zadní část vozu. "Všechno gumové a karbonové chytlo. Nejdříve jsme museli hasit a pak rozpálenou poloosu vyndat a vyměnit, což trvalo," uvedl Prokop, který měl problémy i v předešlých etapách. Nejčastěji s defekty. "Letos to bohužel nejde. Vypadli jsme z desítky a nevím, zda se nám tam podaří dostat zpět. Budeme bojovat, zatím je ale všechno proti nám," dodal obhájce 6. místa z loňského roku.

Prokopa v etapě z Úly do Háilu porazili i krajané - dvacátý Miroslav Zapletal a pětadvacátý Tomáš Ouředníček.

Mezi kamiony se dařilo Aleši Lopraisovi, který zajel pátý čas a posunul se na čtvrté místo před krajana Martina Macíka. Ten byl osmý a celkově je pátý. I Macík dnes řešil technické problémy, posádka Iveca musela měnit ohnutou spojovací tyč na přední nápravě. Ztratila tím asi 30 minut.

"Důležité bylo, že jsme pak nasadili raketové tempo a letěli jsme do cíle až nesmyslnou rychlostí. Konečně byly duny a užil jsem si to. Mělo to vše, co mělo být. Bylo to rychlé, technické, měkké. Takový normální Dakar," pousmál se Macík. Z poklesu v pořadí nedělal tragédii. "Spadli jsme, ale je to super. Dvě české vlajky v Top 5," dodal pilot týmu Big Shock Racing.

V elitní desítce se udržel i Martin Šoltys, který je devátý. V čele je nově Rus Andrej Karginov. Ze hry o prvenství definitivně vypadl jeho týmový kolega z Kamazu a obhájce vítězství Eduard Nikolajev.

Motocyklistům i nadále vévodí Američan Ricky Brabec. V etapě byl nejrychlejší obhájce prvenství Toby Price z Austrálie, který se posunul na průběžně druhé místo. Nejlepším z Čechů byl nováček Martin Michek na 22. místě, které mu patří i celkově.

Rallye Dakar - 5. etapa Úla - Háil (563 km celkově/353 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 3:52:01, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:56, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -6:11, ...20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -46:24, 24. Ouředníček, Křípal -1:01:45, 27. Prokop, Chytka (oba ČR/Ford) -1:11:30.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 19:04:13, 2. Attíja -5:59, 3. Peterhansel -17:53, ...14. Prokop -2:21:11, 19. Zapletal -3:34:31, 23. Ouředníček -5:10:14.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 3:57:33, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -1:12, 3. Short (USA/Husqvarna) -2:31, ...22. Michek -25:19, 29. Engel -30:36, 41. Krejčí -57:25, 48. J. Brabec -1:07:46, 49. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:09:00, 95. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:43:38.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 19:07:19, 2. Price -9:06, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -11:32, ...22. Michek -2:02:21, 29. Engel -3:11:12, 38. J. Brabec -4:42:53, 43. Krejčí -6:04:36, 44. Vlček -6:21:39, 95. Veselý -12:32:52.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 5:08:31, ....10. Tůma (ČR/Yamaha) -45:04.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 24:10:47, ...10. Tůma -5:32:42.

Kamiony: 1. Sotnikov 4:12:04, 2. Šibalov -3:06, 3. Karginov (všichni Rus./Kamaz) -3:15, ...5. Loprais (ČR/Praga) -23:38, 8. Macík (ČR/Iveco) -42:29, 13. Šoltys (ČR/Tatra) -50:54.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 20:10:02, 2. Šibalov -14:53, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -23:58, 4. Loprais -1:29:18, 5. Macík -1:38:30, ...9. Šoltys -2:54:44.