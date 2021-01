Ach ty poloosy. Mohli jsme se rvát i o čtvrté místo, uznal po Dakaru Prokop

Po roční pauze se vrátil do top 10. A byl s tím spokojený. „Byl to jiný Dakar než ten minulý. Tratě byly rozmanité, navigace také a takhle jsme snad naše auto nikdy zničené neměli,“ pochvaloval si náročnost drsné soutěže na pondělní tiskové konferenci Martin Prokop. Nakonec v automobilové soutěži se svým vozem Ford Raptor RS Cross-Country v barvách Benzina Orlen Teamu dojel na devátém místě. A věděl, že mohl být ještě mnohem výš – nebýt technických potíží s poloosami.

Za dva týdny objel necelých osm tisíc kilometrů. Spálil 4600 litrů paliva. Nebo 150 litrů oleje. Na konci té úporné bitvy s terénem, soupeři i únavou bylo pro Martina Prokopa deváté místo na Rallye Dakar. O tři místa lepší než v minulém ročníku.

„Co se týče pozitiv, rozhodla příprava a odhodlání. Chtěli jsme se oproti loňsku zlepšit a jasně jsme si stanovili, že pojedeme rychle a uvidíme,“ uvedl na tiskové konferenci Prokop. „Negativně to však ovlivnily naše poloosy. Bál jsem se toho, snažil si to nepřipouštět, ale věděl jsem, že riziko tam je,“ přiznal.

Vše navíc vygradovalo v šesté etapě, do té doby se držel Prokop dokonce v první pětce. Jenže během této rychlostní zkoušky rozbil hned tři poloosy. „Poprvé jsem si fakt myslel, že je konec, že Dakar nedokončíme. Poslední problémy navíc přišly pouhých 500 metrů před cílem. Jestli mě něco na letošním Dakaru mrzí, tak ne defekty, nebo navigační chyby, ale to, že jsme pět set metrů před koncem ztratili asi 40 minut, které pak byly v pořadí důležité. Nebýt toho, mohl jsem se rvát i o čtvrté místo. Ale tak to je,“ krčil rameny Prokop.

Jinak však na sobě viděl další posun vpřed a návrat k jistotě, jakou měl dřív v Dakarech v Jižní Americe. A jakou třeba vloni při debutu v Saudské Arábii postrádal. „Oproti loňsku jsme udělali pokrok. Auto zrychlilo a my s Viktorem taky, jen mě překvapilo, že jsme zpomalili v písku. Nechápal jsem proč, ale řada soupeřů nám tam ujížděla. A v momentu, kdy jsem se pustil do jejich pronásledování, jsem to auto zničil jako třeba ty poloosy. Máme proto stále rezervy a v momentu, kdy budu chtít konkurovat první pětce, musí být náš vůz ještě silnější,“ uvědomoval si Prokop.

Co tedy chce do budoucna změnit?

„Musíme určitě zainventovat do poloos. Tenhle materiál to nevydrží a budeme muset použít něco dražšího. Je to tak exponovaná součástka, že se bude muset změnit. Změnu chystáme i u tlumičů. Letos jsme s sebou měli jednu sadu, kterou jsme chtěli zkusit, a nemysleli jsme si, že je to správná cesta. Ukázalo se ale, že je to přesně ono,“ pochvaloval si český jezdec.

Jeho maximem je zatím na Dakaru šesté místo z roku 2019. A bývalý elitní jezdec WRC v rallye věří, že soutěž dál udrží náročnost jako letos. „Proto tam jedeme. Nejedeme si tam užívat hotelu a okruhů, kde je naleštěný svět. Dakar má být složitý, máme přijet domů se šrámy a unavení, což se stalo. Za mě spokojenost,“ usmál se Prokop a vyslovil i přání na závěr: „Přál bych si, aby se do pořadatelství časem zapojily i další země. Už letos se mělo jet do Dubaje, tak snad to bude mít dál i ten cestovatelský duch a nové výzvy,“ dodal.

Výsledky Rallye Dakar

Automobily - konečné pořadí: 1. Peterhansel, Boulanger 44:28:11, 2. N. Al-Attíja, Baumel -13:51, 3. Sainz, Cruz -1:00:57, ...9. Prokop, Chytka -4:09:21, 42. Ouředníček, Křípal -25:51:58.