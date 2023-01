Dakar: České kamiony drtí konkurenci. Podmol kvůli zlomenině končí

Martin Macík startoval po výhře v prologu do etapy jako první z kamionů, v cíli měl k dobru 6:01 minuty a v průběžném pořadí vede. „Máme za sebou první etapu a povedenou. Startovali jsme až z jednasedmdesáté pozice a docela dost nám prášily buginy, které nechtěly uhnout. Nakonec musely a my jsme letěli. A to jsem nemusel nijak extra šlapat na plyn. Náš kamion Čenda poslouchal náramně. S navigací nebyly žádné problémy, jenom k jednomu kontrolnímu bodu jsme se museli dostávat jinak, než bylo v plánu, ale žádné bloudění to nebylo,“ shrnul Macík své postřehy.

Dvacátým místem začal letošní ročník v kategorii automobilů Martin Prokop. „První polovina etapy byla fajn, jelo se nám dobře. Jediným problémem byl prasklý výfuk a v autě tak byl velký hluk. Před půlkou etapy jsme ale udělali gumu a dostali se mezi auta, která jela za námi. Takže jsme si užili závody v prachu, tam se zamotali a ztratili tempo,“ řekl Prokop, jenž měl ještě v závěrečných padesáti kilometrech problém s přidáváním a ubíráním plynu.

„Šel dávat plný plyn nebo žádný, což na rozbité kamenité trati nebylo zrovna příjemné,“ dodal český jezdec.

Engel volal helikoptéru

Jako první vyrazili brzo ráno na trať motorkáři. A již úvodní etapa se stala osudnou pro obhájce prvenství Sama Sunderlanda z továrního týmu Gas Gas. Třiatřicetiletý Brit měl již na 52. kilometru těžký pád. Při příletu zdravotní helikoptéry byl při vědomí, ale stěžoval si na bolest zad.

Nejlepším Čechem v cíli byl na dvacátém místě Martin Michek (Orion – Moto Racing Group). „Úvodní etapa byla fakt náročná. Prověřila techniku, ale také nás také po navigační stránce. Bylo tam navíc hodně rychlostních omezení, že jsme ze 150 km/h museli během devadesáti metrů brzdit na třicítku, padesátku nebo devadesátku. Naštěstí se mi to pokaždé povedlo a žádná penalizace nepřišla. První část etapy vedla po kamenech a hornatých kopcích. Museli jsme se vyškrábat na kamenitý kopec a pak z něho sjet dolů. To bylo šílené,“ řekl v cíli Michek.

Jeho týmový kolega Milan Engel přijel do cíle na 77. místě se ztrátou téměř 78 minut. Na trati totiž zastavil u zraněného Španěla Cesara Roja. Dá se předpokládat, že mu organizátoři odečtou čas, který strávil při záchraně motorkáře. „Musel jsem mu zmáčknout tlačítko, aby tam přiletěl vrtulník, a pak tam s ním počkal. Měl zlomenou klíční kost a zápěstí. Poté jsem se musel vrátit zpátky do tempa a závodit. Bylo náročné, vypadlo asi hodně lidí. Navigačně jsem to trefoval všechno,“ popisoval Engel situaci.

Podmol končí, má zlomený hrudní obratel

(ČTK) - Motocyklový jezdec Libor Podmol předčasně končí na Rallye Dakar. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu si v první etapě při pádu zlomil hrudní obratel. Podmol i přes bolest dojel do cíle, večer se ale rozhodl podle tiskové zprávy svou druhou účast na slavné soutěži ukončit.

„Rentgen mi zlomeninu potvrdil, možná mám nalomené také žebro. Jízda mě hodně bavila, ale najednou jsem letěl z motorky a nenafoukl se mi airbag. Je mi to líto, stydím se. Na tohle jsem půl roku netrénoval. Za rok se chci vrátit a vyhrát,“ uvedl Podmol, který startoval v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Osmatřicetiletý motocyklista havaroval asi 30 kilometrů před cílem. „Vedl jsem kategorii a fakt jsem si to na trase užíval. Bavilo mě to, zapomněl jsem také na problémy, které jsem měl s rukou. Jenže zničehonic jsem z motorky vyletěl a pak už si nic moc nepamatuji,“ přiznal Podmol. Vyšetření odhalilo, že má kompresní zlomeninu sedmého hrudního obratle.

Po pádu byl pět minut v bezvědomí. „Zdál se mi hezký sen o tom, jak jsem u moře. Pak se vzbudím a vidím dva kluky v helmách. Došlo mi, že jsem fakt na Dakaru. Zkontroloval jsem ruce a nohy, které byly v pohodě, ale cítil jsem obrovskou bolest v zádech,“ popsal Podmol.

I přes bolest se opět posadil na motocykl a dojel do cíle měřeného úseku. „Těch třicet kilometrů byl bolestivý nářez. Asi nejšílenější jízda v mém životě. Poté mě ještě čekala cesta 190 kilometrů do bivaku po silnici, abych dokončil etapu. V takových bolestech, že jsem nemohl ani dýchat. Stále jsem ale doufal, že mám třeba jen nějak blbě vyhozené žebro,“ dodal Podmol, jenž v etapě obsadil 50. místo se ztrátou 51 minut na nejrychlejšího Rickyho Brabce z USA.

Dakar v číslech (celkově)

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 4:14:10, 2. K. Benavides (Arg./KTM) +19, 3. Price (Aus./KTM) +39 …20. MICHEK (KTM) +15:29, 46. BRABEC (KTM) +44:18, 56. PODMOL (Husqvarna) +57:30, 74. PABIŠKA (KTM) +1:16:37, 77. ENGEL (KTM) +1:17:47.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 3:11:15, 2. Andujar (Arg./Yamaha) +21, 3. Medeiros (Braz./Yamaha) +12:52 …15. TŮMA (Yamaha) +1:26:14.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 3:28:55, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./BRX Prodrive) +10, 3. Al Radži, Von Zitzewitz (Saúd. Arábie, Něm./Toyota) +2:01, … 20. PROKOP, CHYTKA (Ford) +21:14, 30. Galland, KŘÍPAL (Fr., ČR/Century CR6) +42:23, 35. ZAPLETAL, Sýkora (ČR, Sloven./Ford) +46:35, 144. Trněný, Horyl (Ford) +2:36:28.

Kamiony: 1. MACÍK (Iveco) 3:56:18, 2. LOPRAIS (Praga) +6:01, 3. M. Van den Brink (Niz./Iveco) +10:18, 4. VALTR (Tatra) +12:05, 5. ŠOLTYS (Tatra) +14:50 …17. VRÁTNÝ (Tatra) +1:11:44.