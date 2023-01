Do cíle etapy dojel s píchlým kolem. Začátek Dakaru je brutální, říká Tůma

Úvodní kilometry 45. ročníku Rallye Dakar jsou hodně náročné. Potvrzuje to čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který dojel v 1. etapě čtrnáctý. „Takový začátek tady v Saúdské Arábii ještě nebyl. Hned na úvod nás čekaly nebezpečné kameny a obrovské duny. Dojel jsem s píchlým kolem, bylo to fakt brutální,“ prohlásil jezdec týmu BARTH Racing, který je v celkovém pořadí zatím na patnáctém místě.

Českokrumlovský rodák si do nedělní etapy přinesl patnáctiminutovou penalizaci za výměnu motoru, kterou musel provést po pro něj smolném prologu. Dle svých zvyků se ale do 367 měřených kilometrů pustil v bojovné náladě. „Prvních dvě stě kilometrů se jelo po písčitých pláních, na nichž bylo spoustu kamenů. Byly tam i přejezdy přes hory a také nepříjemné řečiště plné nebezpečných šutrů. Celkově to bylo hodně náročné,“ přiznal Tůma, který je průběžně patnáctý se ztrátou 1 hodiny a 26 minut na vedoucího Francouze Girouda.

Ve druhé části potrápily závodníky vysoké duny. „Některé podle mě měly přes dvě stě metrů. Museli jsme zvládnout tři opravdu vysoké výjezdy přes obrovská dunová pole. Čtyřkolka měla co dělat, aby to zvládla,“ popsal Tůma. „Závěr byl také zrádný. Byly tam takové měkké písky s ostrými kraji, tam měla čtyřkolka také problémy. Voda se v ní vařila, teploměr mi ukazoval 120 stupňů, to jsem tady ještě nezažil. Vždy tu bylo spíše chladněji, teď to bylo peklo.“

Obtížnost úvodní etapy bohužel odneslo několik jezdců zraněním. „Viděl jsem ve vzduchu záchranné vrtulníky. Na začátek to bylo fakt těžké. Jeden z nejnáročnějších startů na Dakaru. Zabrat dostává i technika. Po včerejších problémech naštěstí čtyřkolka fungovala dobře, tak snad to všechno vydrží,“ dodal Tůma z pardubické stáje BARTH Racing.