Mordor na Dakaru. Vichr a déšť zkrátil etapu, Macík tahal buggynu a vyhrál

Český pilot kamionu Martin Macík přijel do místa, kde byla soutěž přerušena, jako první ve své kategorii. „V dešti jsme letěli vodou, která se tu nemá kam vsáknout. Až jsme přistáli u řeky, která tam právě vznikla z vody stékající z hor. Najednou koukáme, že vlevo plavou buginy. Byly v řece a nemohly ani dopředu ani dozadu. Bral je proud, uvnitř seděl pilot. Okamžitě jsme se otočili a jeli jsme je lovit,“ popsal dramatické situace.

V dalším průběhu se v kabině jeho kamionu začalo mlžit přední okno. „Udělali jsme do plastové lahve díru a cákali vodu na sklo. Celkem to zabíralo, ale brzo jsme měli kabinu plnou vody,“ popsal napínavou situaci navigátor František Tomášek. „Byl to trošku mordor a zažili jsme něco, co ještě nikdy dříve,“ dodal.

Místo v první desítce udržel v kategorii automobilů Martin Prokop, který doplácel na nižší výkon motoru svého vozu. „Třetí etapa byla výrazně rychlejší než ty dvě předchozí. Šlapali jsme na plyn, co to šlo, ale chyběl nám výkon. Potkali jsme dvě tovární toyoty, ale brzy nám bohužel odjely. V nadmořské výšce tisíc metrů mají výhodu turbomotory, náš atmosférický motor ztrácí na výkonu a bohužel zde pojedeme několik nejbližších etap,“ uvedl český pilot.

Několik chvil plný adrenalinu měl šéf českého motorkářského týmu. Jezdec Martin Michek se totiž zhruba na 300. kilometru ztratil ve výsledcích, na mapě jeho číslo nebylo vidět. Dlouhou dobu to vypadalo, že musel zastavit kvůli nehodě nebo technickému problému.

„Nejdříve jsme si mysleli, že zabloudil. Otevřeli jsme si mapu a koukali, že stojí. Jenže Milan Engel projel kolem něj a nezdržel se. To nám dávalo naději, že se asi nic vážného nestaralo,“ popisoval momenty Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – Moto Racing Group.

A jak viděl situaci samotný jezdec? „Snažil jsem se držet plný plyn. Jenže nás svazovalo počasí, protože začalo hustě pršet. Děkuji moc klukům od Martina Prokopa, že mi v servisní zóně dali bundu s rukavicemi, protože to byl opravdu marast. Jezdit v tričku při teplotě kolem deseti stupňů za deště není ideální,“ řekl Martin Michek.

Bohužel české řady opět prořídly. Předčasně skončil automobilový jezdec Miroslav Zapletal. Zkušený pilot, který startoval na slavné soutěži již podeváté v kariéře, havaroval ve druhé etapě a poničil vůz Ford F150.

„Po výjezdu na dunu, která ale dunou nebyla, pro nás závod skončil. Písečný kopec pokračoval na druhé straně příkrou skálou a my jsme z ní spadli. Auto má rozbitý rám a my nemáme šanci ho v servisu opravit,“ je uvedeno v tiskové zprávě. Šestapadesátiletý Zapletal si při nehodě pochroumal ruku, vyšetření v bivaku v Úle ale vyloučilo zlomeninu.